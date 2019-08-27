Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»

Новости Беларуси. В Правительстве готовят план по развитию отстающих регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будет выстраиваться работа, обсудили в Совете министров.
Всего в стране в антикризисной помощи нуждается 31 регион. Речь идет как об экономической, так и социальной поддержке. Это включает в том числе создание новых рабочих мест, развитие туризма и сферы услуг. Одним словом, аутсайдеры должны стать привлекательными и для инвесторов, и для жителей.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Во главу угла был поставлен принцип создания новых производств и предприятий. В плане индустриализации отстающих районов мы попытались этот принцип реализовать.
На сегодняшний день сформирован пакет из 280 проектов, где-то 54 проекта будет создано с нуля, можно сказать. Порядка 80 проектов – это инвестиции в действующие производства и порядка 140 проектов относятся к сфере инфраструктуры.
Ставку сделают и на инвестиции. Это около 250 предложений. Большую часть проектов профинансируют белорусские инвесторы. Остальное возьмет на себя иностранный бизнес.
С какими МФО сотрудничает Беларусь и в чём? Рассказывает министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой