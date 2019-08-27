Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»

Новости Беларуси. В Правительстве готовят план по развитию отстающих регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будет выстраиваться работа, обсудили в Совете министров.

Всего в стране в антикризисной помощи нуждается 31 регион. Речь идет как об экономической, так и социальной поддержке. Это включает в том числе создание новых рабочих мест, развитие туризма и сферы услуг. Одним словом, аутсайдеры должны стать привлекательными и для инвесторов, и для жителей.