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Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»

27 августа 2019 16:44
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Новости Беларуси. В Правительстве готовят план по развитию отстающих регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будет выстраиваться работа, обсудили в Совете министров.

Всего в стране в антикризисной помощи нуждается 31 регион. Речь идет как об экономической, так и социальной поддержке. Это включает в том числе создание новых рабочих мест, развитие туризма и сферы услуг. Одним словом, аутсайдеры должны стать привлекательными и для инвесторов, и для жителей.

Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»-1

Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»-3

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Во главу угла был поставлен принцип создания новых производств и предприятий. В плане индустриализации отстающих районов мы попытались этот принцип реализовать.

На сегодняшний день сформирован пакет из 280 проектов, где-то 54 проекта будет создано с нуля, можно сказать. Порядка 80 проектов – это инвестиции в действующие производства и порядка 140 проектов относятся к сфере инфраструктуры.

Ставку сделают и на инвестиции. Это около 250 предложений.  Большую часть проектов профинансируют белорусские инвесторы. Остальное возьмет на себя иностранный бизнес.

С какими МФО сотрудничает Беларусь и в чём? Рассказывает министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»-6

Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»-8

Дмитрий Крутой о плане по развитию отстающих регионов Беларуси: «54 проекта будет создано с нуля»-10

# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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