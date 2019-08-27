Россия инициирует создание в Беларуси лоукостеров

Новости Беларуси. Федеральная антимонопольная служба России предлагает казахстанским и белорусским партнерам перейти от слов к делу в вопросе создания лоукостеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По разным оценкам, от 100 до 300 тысяч белорусов ежегодно летают лоукостерами через аэропорты соседних стран. Открытие регулярных авиадискаунтеров в региональные аэропорты Беларуси, по мнению экспертов, было бы компромиссным решением, от которого могли бы выиграть все. Иностранные туристы получили бы реальную возможность добраться в региональные туристические центры Беларуси. Особо актуально это для Бреста, Беловежской пущи, Гродно, Полесья.