Прямой эфир

Россия инициирует создание в Беларуси лоукостеров

27 августа 2019 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Федеральная антимонопольная служба России предлагает казахстанским и белорусским партнерам перейти от слов к делу в вопросе создания лоукостеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По разным оценкам, от 100 до 300 тысяч белорусов ежегодно летают лоукостерами через аэропорты соседних стран. Открытие регулярных авиадискаунтеров в региональные аэропорты Беларуси, по мнению экспертов, было бы компромиссным решением, от которого могли бы выиграть все. Иностранные туристы получили бы реальную возможность добраться в региональные туристические центры Беларуси. Особо актуально это для Бреста, Беловежской пущи, Гродно, Полесья.

Россия инициирует создание в Беларуси лоукостеров-1

Регулярное авиасообщение – это сотни новых рабочих мест в  регионах и реальная добавка к ВВП региона. Согласно исследованиям, одно рабочее место в авиационной отрасли создает пять рабочих мест в других отраслях, и 1 доллар оборота генерирует 2,5 доллара в региональном ВВП.

О других новостях экономики за 27 августа читайте здесь.

# Авиасообщение # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тарифы на телефонную связь и некоторые почтовые услуги в Беларуси дорожают с 28 августа
27 августа 2019 16:43

Тарифы на телефонную связь и некоторые почтовые услуги в Беларуси дорожают с 28 августа

Вырастут ли цены на цветы накануне 1 сентября?
27 августа 2019 16:43

Вырастут ли цены на цветы накануне 1 сентября?

Рост тарифной ставки, финансовые итоги II Европейских игр и поддержка слабых сельхозпредприятий. О чём говорили с Президентом во Дворце Независимости
27 августа 2019 16:39

Рост тарифной ставки, финансовые итоги II Европейских игр и поддержка слабых сельхозпредприятий. О чём говорили с Президентом во Дворце Независимости