Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»

Новости Беларуси. В национальном бюджете Беларуси на 2019 год не будет необоснованных расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 августа, об этом заявил премьер-министр Сергей Румас.
Новости Беларуси. В национальном бюджете Беларуси на 2019 год не будет необоснованных расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 августа, об этом заявил премьер-министр Сергей Румас.
Проект главного финансового документа страны рассматривался на заседании Совета Министров. Весь пакет прогнозных документов чуть больше месяца назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании Президиума Совмина. Все поднятые вопросы отработаны заинтересованными госорганами. Сегодня достигнуто понимание по ключевым позициям.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Напомню, что правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу – добиться уровня заработной платы в бюджетной сфере не менее 80 % от средней заработной платы по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы.
Дмитрий Крутой о бюджете Беларуси на 2019 год: Основными драйверами роста станут инвестиции и экспорт