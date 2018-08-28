Прямой эфир

Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»

28 августа 2018 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В национальном бюджете Беларуси на 2019 год не будет необоснованных расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 августа, об этом заявил премьер-министр Сергей Румас.

Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»-1

Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»-3

Проект главного финансового документа страны рассматривался на заседании Совета Министров. Весь пакет прогнозных документов чуть больше месяца назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании Президиума Совмина. Все поднятые вопросы отработаны заинтересованными госорганами. Сегодня достигнуто понимание по ключевым позициям.

Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»-6

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Напомню, что правительство на 2019 год установило для себя целевую задачу – добиться уровня заработной платы в бюджетной сфере не менее 80 % от средней заработной платы по стране. Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы.

Дмитрий Крутой о бюджете Беларуси на 2019 год: Основными драйверами роста станут инвестиции и экспорт

Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»-9

# Пенсии # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью
28 августа 2018 11:20

Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью

«Такая громадина, как целый дом». Владимир Путин оценил размеры самого большого в мире самосвала «БелАЗ»
28 августа 2018 08:39

«Такая громадина, как целый дом». Владимир Путин оценил размеры самого большого в мире самосвала «БелАЗ»

Средняя зарплата в Минской области составляет 983 рубля 70 копеек
27 августа 2018 19:09

Средняя зарплата в Минской области составляет 983 рубля 70 копеек