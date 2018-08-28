Сергей Румас: «Размер пенсии по возрасту должен быть не ниже 40 % от средней заработной платы»

Новости Беларуси. В национальном бюджете Беларуси на 2019 год не будет необоснованных расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 августа, об этом заявил премьер-министр Сергей Румас.

Проект главного финансового документа страны рассматривался на заседании Совета Министров. Весь пакет прогнозных документов чуть больше месяца назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании Президиума Совмина. Все поднятые вопросы отработаны заинтересованными госорганами. Сегодня достигнуто понимание по ключевым позициям.