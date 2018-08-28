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Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью

28 августа 2018 11:20
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение озвучил председатель Совета Республики во время встречи с губернатором этого российского региона.

Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью-1

Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью-3

Александр Жилкин и Михаил Мясникович детально обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, руководитель Астраханской области анонсировал предстоящие переговоры на Минском автомобильном заводе. Он подчеркнул готовность создания совместных предприятий, в том числе на территории нашей страны.

Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью-6

Отметим, что Астраханская область и Беларусь тесно сотрудничают не один год. Совместный товарооборот за первое полугодие превысил отметку в 20 миллионов долларов – это больше, чем за весь 2017 год.

Гости получили официальное приглашение на Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в октябре в Могилеве.

Беларусь заинтересована в создании промышленных коопераций с Астраханской областью-9

Российская делегация этот день в Минске начала с участия в памятной церемонии. В сопровождении роты почетного караула состоялось возложение цветов и венка к Вечному огню и монументу на площади Победы.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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