Рекордно низкий показатель. Ставка рефинансирования в Беларуси составляет 8,75 %

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования с этого дня составит 8,75 %. Это рекордно низкий показатель за всю историю суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято Нацбанком с учётом целого ряда факторов.

В первую очередь для динамики цен в Беларуси остаются благоприятными внешние условия: это замедление инфляции в России и низкий рост цен в Евросоюзе.

Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси

Напомним, ставкой рефинансирования называют процент, под который Нацбанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Чем доходнее банки, тем больше возможности давать более выгодные условия по кредитам, тем ниже ставка.