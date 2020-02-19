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Рекордно низкий показатель. Ставка рефинансирования в Беларуси составляет 8,75 %

19 февраля 2020 06:57
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования с этого дня составит 8,75 %. Это рекордно низкий показатель за всю историю суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято Нацбанком с учётом целого ряда факторов. 

Рекордно низкий показатель. Ставка рефинансирования в Беларуси составляет 8,75 %-1

В первую очередь для динамики цен в Беларуси остаются благоприятными внешние условия: это замедление инфляции в России и низкий рост цен в Евросоюзе.

Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси

Напомним, ставкой рефинансирования называют процент, под который Нацбанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Чем доходнее банки, тем больше возможности давать более выгодные условия по кредитам, тем ниже ставка. 

Рекордно низкий показатель. Ставка рефинансирования в Беларуси составляет 8,75 %-4



Также в Нацбанке отметили: в течение года инфляция будет находиться в запланированных пределах – 5 %. 

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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