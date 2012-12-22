Директор ОАО «Гастелловское»: В нашем хозяйстве можно заработать полторы тысячи долларов

Новости Беларуси. Новую молочно-товарную ферму открыли сегодня под Минском. Комплекс рассчитан на тысячу голов. Стоимость проекта — порядка 160 миллиардов рублей. Это уже третья подобная ферма в стране. Здесь построены два коровника, выгульные площадки, профилактории для телят и даже артезианские скважины. В год с одной коровы планируют получать около 8 тысяч литров молока «экстра» класса. Причем весь процесс производства - максимально автоматизирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Жойдь, животновод фермы ОАО «Гастелловское»:

Здесь все более механизировано и продумано. Более комфортно и для животных, и для людей. Раньше приходилось доить, подставлять самим аппарат, а сейчас доят роботы и можно сидеть смотреть, как это все делается.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

У нас этот комплекс роботизированный. На 1000 голов. Это новая технология. Поэтому у нас в основном молодые специалисты. В нашем хозяйстве кто хочет зарабатывать, зарабатывает и 1000, и полторы тысячи долларов. Комплекс будет вводится постепенно. У нас есть 600 вентилей своих и мы надеемся, что до Нового Года 2014 выйдем на полную мощность этого комплекса.