Александр Лукашенко: Честно говоря, я хотел бы и вторую АЭС построить. На востоке Беларуси

Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. После прогулки по университету президент зашел на лекцию к студентам и ответил на их вопросы.

2013 год должен подстегнуть каждого посмотреть другими глазами казалось бы на обычные вещи. К примеру, для чего горит лампочка в ванной, о которой просто забыли. Значительную экономию составит желание каждого убрать снег хотя бы вокруг собственного автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студента Алексея Левкевича волнует вопрос экономии в энергетическом комплексе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В этом году мы потребим 22 млрд кубов газа. Построив атомную станцию, мы откажемся от 5 млрд кубометров газа. Вот посчитайте какой процент нам даст атомная электростанция. Где-то четверть электроэнергии мы получим там. Два блока мы планируем строить.

Честно говоря, открою вам секрет, как умным людям, я хотел бы и вторую построить. Где-то у нас хорошая площадка еще, может быть, даже лучше, чем эта. На востоке страны. Но это, конечно, определенные средства. Мы так диалог ведем и с другими государствами. Не хотелось бы, чтобы одно строило. Но россияне, наверное, недавно узнав об этом, нам сказали, что если мы хотим еще и третий блок построить, они нам построят. Поэтому вариантов у нас много. Но нам сначала надо выполнить это: построить там два блока. А потом блокировать эту станцию можно сколько угодно. Хоть три, хоть три, хоть четыре, хоть пять блоков. Поэтому мы будем ее строить таким образом, и это для нас очень выгодно, потому что топливо закладывается в станцию на пять лет. Оно дешевле.

И пять лет – это уже гарантия. Не надо никуда ездить, ни в «Газпром», нигде не кланяться, не просить или как по нефти я вел переговоры: нам надо 23 млн, они дают 19 по балансу. Правда, договорились на 23 млн. Нефть эту мы получим без проблем. Когда-то Россия нам отказалась поставлять нужное количество нефти, я ее нашел в Венесуэле, в Азербайджане. Вон, едь в море, там болтается море танкеров, бери нефть, покупай и перерабатывай. Правда, чуть-чуть это будет для нас менее доходно: если мы тонну нефти перерабатываем и получаем, допустим, 55 долларов с тонны нефти, то там мы получим, допустим, 40-45 долларов. Ну, перебьемся. Но нам это не надо, потому что мы с россиянами договорились на эту тему.