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Александр Лукашенко: В 2013 году мы будем экономить, чтобы вы были богаче

21 декабря 2012 17:59
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Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. После прогулки по университету президент зашел на лекцию к студентам и ответил на их вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов – о перспективах на 2013 год. Он объявлен «Годом бережливости». Об этом уже много говорят. Этим интересовались и студенты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Вы думаете, мы будем экономить на вас, на доходах людей. Нет. Мы будем экономить, чтобы вы были богаче. Экономия на зарплате дает какой-то для государства полюс. То есть есть какая-то экономия. Меньше платим, предприятия экономят, вузы экономят, бюджет страны экономят. Но это такой мизер по сравнению с той экономией и бережливостью, которую я имел в виду, подписывая этот указ.
Примерно 70% расходуемой электроэнергии уходит на нужды промышленных предприятий. Если мы там 1% сэкономим, представляете сколько мы получим миллиардов рублей и направим на модернизацию предприятия и заработную плату людям. Вот в чем концептуальная вещь этой бережливости и экономии, а не в том, чтобы у человека забрать.

# Экономика # Александр Лукашенко # Энергосбережение в Беларуси

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