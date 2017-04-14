Директор Департамента по предпринимательству: Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса

О возможных новациях нам рассказал директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Заниматься бизнесом в Беларуси станет проще. Подготовлен и вынесен на общественное обсуждение

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса, причем всех, практически без исключения, отраслей. Лицензирование, административные процедуры в разы сокращаются. Это вопросы проверочной деятельности. Это вопросы Кодекса об административных нарушениях в части экономической деятельности и предпринимательской деятельности.