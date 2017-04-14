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Директор Департамента по предпринимательству: Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса

14 апреля 2017 18:50
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Новости Беларуси. Заниматься бизнесом в Беларуси станет проще. Подготовлен и вынесен на общественное обсуждение

пакет документов, существенно упрощающий открытие своего дела, малого или среднего предприятия.

О возможных новациях нам рассказал директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор Департамента по предпринимательству: Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса-1

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Идет радикальное упрощение условий ведения бизнеса, причем всех, практически без исключения, отраслей. Лицензирование, административные процедуры в разы сокращаются. Это вопросы проверочной деятельности. Это вопросы Кодекса об административных нарушениях в части экономической деятельности и предпринимательской деятельности.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Петр Арушаньянц

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