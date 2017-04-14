Миллионным ИП Беларуси стала брестчанка Анна Михальчук

Новости Беларуси. Миллионного индивидуального предпринимателя зарегистрировали в Беларуси. Повезло брестчанке, которая открыла собственное дело в сфере услуг.

Ее 14 апреля наградили памятным дипломом Министерства юстиции.

К слову, ежедневно в ведомстве появляется порядка 150 новых индивидуальных предпринимателей. Работать на себя предпочитают все больше и больше белорусов. Во многом этом способствуют условия, которые создаются сегодня для ведения бизнеса.

Анна Михальчук, индивидуальный предприниматель:

Зарегистрироваться было очень просто. Буквально полчаса ожидания, и мне выдали свидетельство.