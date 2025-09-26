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В Шри-Ланке при обрыве канатной дороги погибли семь человек

26 сентября 2025 05:57
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Семь человек погибли при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке. Жертвами инцидента стали буддийские монахи, которые возвращались в монастырь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шри-Ланке при обрыве канатной дороги погибли семь человек-2

Всего в момент ЧП в кабине находились 13 пассажиров, двое успели выпрыгнуть. Четыре человека ранены, в тяжелом состоянии они доставлены в больницы. Среди погибших граждане Шри-Ланки, а также России, Румынии и Индии. Полиция начала расследование происшествия.

# Шри-Ланка # Новости Шри-Ланки

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