В Шри-Ланке при обрыве канатной дороги погибли семь человек

Семь человек погибли при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке. Жертвами инцидента стали буддийские монахи, которые возвращались в монастырь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в момент ЧП в кабине находились 13 пассажиров, двое успели выпрыгнуть. Четыре человека ранены, в тяжелом состоянии они доставлены в больницы. Среди погибших граждане Шри-Ланки, а также России, Румынии и Индии. Полиция начала расследование происшествия.