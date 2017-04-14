Сотрудничество промышленных предприятий: провинция Хунань и Могилевская область подписали дружественное соглашение
Новости Беларуси. Могилевская область и китайская провинция Хунань будут сотрудничать в металлургии и машиностроении.
Партнерское соглашение 14 апреля подписали руководители регионов в городе на Днепре.
Опыт кооперации уже есть. На заводе «Трансмаш» налажено совместное производство строительной и коммунальной техники. Также Могилевская область планирует поставлять в провинцию Хунань, население которой около 70 миллионов, продукты питания.
Ду Цзяхао, секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань:
Могилевская область является передовой в плане промышленного производства, поэтому в первую очередь, я думаю, мы найдем точки соприкосновения в сотрудничестве промышленных предприятий, и не только.
Думаю, что продукты питания, произведенные в Могилевской области, смогут попасть на стол жителя провинции Хунань.
Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:
Провинция Хунань заинтересована в поставках наших продуктов питания.
С прошлого года мы начали активно поставлять молочные продукты в Китай, пиво, воду, соки.
И ряд других продовольственных товаров, которые востребованны там.
Соглашение об установлении дружественных отношений предусматривает сотрудничество не только в экономике, но и в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, стороны договорились об открытии в Могилеве представительства провинции Хунань.