Сотрудничество промышленных предприятий: провинция Хунань и Могилевская область подписали дружественное соглашение

Новости Беларуси. Могилевская область и китайская провинция Хунань будут сотрудничать в металлургии и машиностроении. Партнерское соглашение 14 апреля подписали руководители регионов в городе на Днепре. Опыт кооперации уже есть. На заводе «Трансмаш» налажено совместное производство строительной и коммунальной техники. Также Могилевская область планирует поставлять в провинцию Хунань, население которой около 70 миллионов, продукты питания.

Ду Цзяхао, секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань:

Могилевская область является передовой в плане промышленного производства, поэтому в первую очередь, я думаю, мы найдем точки соприкосновения в сотрудничестве промышленных предприятий, и не только.

Думаю, что продукты питания, произведенные в Могилевской области, смогут попасть на стол жителя провинции Хунань.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

Провинция Хунань заинтересована в поставках наших продуктов питания.