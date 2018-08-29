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Детская банковская карта – почему это удобно?

29 августа 2018 17:11
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Новости Беларуси. С началом учебного года встает вопрос, как обеспечить ребенка карманными деньгами и уберечь от их потери. Один из вариантов – детская карта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти все белорусские банки предлагают такие карты для детей до 14-ти лет как дополнительные к счету родителя. После 14-ти лет подросток может оформить пластик на свое имя. Во избежание необдуманных трат можно установить лимит на совершение расходных операций. Важно, что абсолютное большинство банков предлагают возможность получить такую карту бесплатно или за минимальную плату.

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# Банковские карты # Экономика # Сергей Савицкий

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