Новости по тегу #Банковские карты

10 июля к 6 утра проблему устранили, а к 14 часам все балансы по карточкам Беларус-, Белагро- и Белинвестбанка привели в актуальное состояние.
Все балансы по карточкам Беларус-, Белагро- и Белинвестбанка приведены в актуальное состояние.
Ранее ожидалось, что решить проблему удастся к 22:00, однако задача оказалась масштабнее первоначальных оценок и специалистам требуется больше времени для ее устранения.
Срок продлен до 22:00 текущего дня.
Сроки устранения техсбоя со снятием денег с карт ряда банков продлены до 17.00.
Деньги будут возвращены.
С 22 мая начинают действовать обновленные правила Национального банка.
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