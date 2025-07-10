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Новости по тегу #Банковские карты

В Национальном банке Беларуси разъяснили ситуацию с техническим сбоем
10 июля 2025 17:26

В Национальном банке Беларуси разъяснили ситуацию с техническим сбоем

Операции с использованием банковских карточек осуществляются в штатном режиме
10 июля 2025 06:19

Операции с использованием банковских карточек осуществляются в штатном режиме

Проблема оказалась более серьёзной – Банковский процессинговый центр о техническом сбое
09 июля 2025 19:39

Проблема оказалась более серьёзной – Банковский процессинговый центр о техническом сбое

В Банковском процессинговом центре сообщили о продлении срока устранения технического сбоя
09 июля 2025 14:17

В Банковском процессинговом центре сообщили о продлении срока устранения технического сбоя

Банковский процессинговый центр обещает устранить проблемы с платёжными картами некоторых банков к 17:00
09 июля 2025 11:41

Банковский процессинговый центр обещает устранить проблемы с платёжными картами некоторых банков к 17:00

У клиентов нескольких белорусских банков с карт пропали деньги из-за техсбоя – их вернут
09 июля 2025 09:21

У клиентов нескольких белорусских банков с карт пропали деньги из-за техсбоя – их вернут

В Беларуси усилят защиту банковских карт
21 мая 2025 17:29

В Беларуси усилят защиту банковских карт

Доля безналичных расчётов в Беларуси увеличилась на 40% за 3 года
02 ноября 2023 17:05

Доля безналичных расчётов в Беларуси увеличилась на 40% за 3 года

Карты некоторых белорусских банков временно могут не работать в ночь на 9 сентября
06 сентября 2023 06:59

Карты некоторых белорусских банков временно могут не работать в ночь на 9 сентября

В Ирландии из-за ошибки банка люди снимали со счётов деньги, которых у них не было
17 августа 2023 08:42

В Ирландии из-за ошибки банка люди снимали со счётов деньги, которых у них не было

В Беларуси резко выросло число банковских карточек. Что на это повлияло?
10 февраля 2023 16:03

В Беларуси резко выросло число банковских карточек. Что на это повлияло?

В Беларуси можно разблокировать карточку после неверного ввода ПИН-кода новым способом
19 января 2023 16:47

В Беларуси можно разблокировать карточку после неверного ввода ПИН-кода новым способом