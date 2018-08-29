Беларусь начнёт поставку электробусов в Астраханскую область в 2019 году. В Минске с визитом губернатор российского региона

Новости Беларуси. Беларусь в 2019 году начнет поставку электробусов в Астраханскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом по результатам встречи с премьер-министром Сергеем Румасом заявил губернатор этого региона Александр Жилкин.

На встрече шла речь и о создании совместных предприятий. В рамках Евразийского экономического союза важно не конкурировать, а создавать продукцию для выхода на рынки третьих стран.

По словам чиновника, в России доверяют нашей технике. В 2017 году только в Астраханскую область МТЗ поставил 240 тракторов. Сегодня стороны готовы сделать следующий шаг – создать в регионе белорусский сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники.

Александр Жилкин, губернатор Астраханской области (Россия):

В рамках Союзного государства проработать направления, в которых мы объединим усилия и не будем на этом рынке конкурировать между собой. Лучше мы направим свои взгляды на внешний рынок, чтобы там быть конкурентоспособными.

Предложил белорусской стороне посмотреть площадку в свободной экономической зоне для проникновения каких-то интересов, машиностроительных агрегатов и изделий на каспийский рынок, где 100-миллионное население проживает.

Партнеры также заинтересованы в покупке белорусских семян. Нам, в свою очередь, может быть полезен астраханский опыт разведения осетровых рыб, овцеводство.

Еще один перспективный проект – «Белоруснефть» – может подключиться к разработкам нефтяных месторождений на каспийском шельфе. Диалог партнеры планируют продолжить на V Форуме регионов в Могилеве.