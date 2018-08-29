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Беларусь начнёт поставку электробусов в Астраханскую область в 2019 году. В Минске с визитом губернатор российского региона

29 августа 2018 11:17
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Новости Беларуси. Беларусь в 2019 году начнет поставку электробусов в Астраханскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом по результатам встречи с премьер-министром Сергеем Румасом заявил губернатор этого региона Александр Жилкин.

Беларусь начнёт поставку электробусов в Астраханскую область в 2019 году. В Минске с визитом губернатор российского региона-1

Беларусь начнёт поставку электробусов в Астраханскую область в 2019 году. В Минске с визитом губернатор российского региона-3

По словам чиновника, в России доверяют нашей технике. В 2017 году только в Астраханскую область МТЗ поставил 240 тракторов. Сегодня стороны готовы сделать следующий шаг – создать в регионе белорусский сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники.

На встрече шла речь и о создании совместных предприятий. В рамках Евразийского экономического союза важно не конкурировать, а создавать продукцию для выхода на рынки третьих стран.

Беларусь начнёт поставку электробусов в Астраханскую область в 2019 году. В Минске с визитом губернатор российского региона-6

Александр Жилкин, губернатор Астраханской области (Россия):
В рамках Союзного государства проработать направления, в которых мы объединим усилия и не будем на этом рынке конкурировать между собой. Лучше мы направим свои взгляды на внешний рынок, чтобы там быть конкурентоспособными.

Предложил белорусской стороне посмотреть площадку в свободной экономической зоне для проникновения каких-то интересов, машиностроительных агрегатов и изделий на каспийский рынок, где 100-миллионное население проживает.

Партнеры также заинтересованы в покупке белорусских семян. Нам, в свою очередь, может быть полезен астраханский опыт разведения осетровых рыб, овцеводство.

Еще один перспективный проект – «Белоруснефть» – может подключиться к разработкам нефтяных месторождений на каспийском шельфе. Диалог партнеры планируют продолжить на V Форуме регионов в Могилеве.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Жилкин # Фотофакт

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