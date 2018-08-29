Новости экономики за 29.08.2018

НЕ ДИКОВИННАЯ ЯГОДА

Совсем недавно арбуз для наших широт был заморской диковинкой, а вот его уже не только выращивают в белорусской земле, но и собирают приличный урожай. Посадки бахчевых культур сосредоточены в основном в трех областях: Брестской, Гомельской и Минской. В целом по стране у наиболее крупных производителей занято под арбузы примерно 26 гектаров, на 2018 год они прогнозируют валовой сбор около 465 тонн. Кстати, в 2017 году под бахчевые было отведено почти в два раза больше площади, а урожай составил 420 тонн.

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