Новости экономики за 29.08.2018

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НЕ ДИКОВИННАЯ ЯГОДА
Совсем недавно арбуз для наших широт был заморской диковинкой, а вот его уже не только выращивают в белорусской земле, но и собирают приличный урожай. Посадки бахчевых культур сосредоточены в основном в трех областях: Брестской, Гомельской и Минской. В целом по стране у наиболее крупных производителей занято под арбузы примерно 26 гектаров, на 2018 год они прогнозируют валовой сбор около 465 тонн. Кстати, в 2017 году под бахчевые было отведено почти в два раза больше площади, а урожай составил 420 тонн.
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