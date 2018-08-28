Новости экономики за 28.08.2018

Новости Беларуси. Сколько будет стоить комплект школьных пособий в новом учебном году? В каком регионе Беларуси меньше всего безработных? Туристы каких стран активнее всего пользуются 30-дневным безвизовым режимом? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стали известны новые цены за пользование учебниками в Беларуси

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ Одними знаниями сыт не будешь, поэтому к учебному году готовится и школьный общепит. В Гомеле для улучшения детского рациона проведена большая модернизация кулинарного цеха на базе комбината школьного питания. На закупку оборудования потрачено более 300 тысяч рублей. В обеденном меню учеников появится 17 новых блюд. Среди новинок – горячее из мясных продуктов и семь видов салатов из разных белорусских овощей, а также два новых вида запеканки из яблок.

БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ На рынке труда наметилась положительная динамика: в июле количество безработных сократилось на 1200 человек. В лидерах по созданию новых рабочих мест предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также организации, занимающиеся водоснабжением, обработкой и удалением отходов, ликвидацией загрязнений. Таким образом, официально нетрудоустроенными остаются около 17 тысяч человек (это 0,4 % от общей численности рабочей силы). Меньше всего безработных в Минске, больше всего – в Брестской и Витебской областях.