Новости экономики за 28.08.2018
Новости Беларуси. Сколько будет стоить комплект школьных пособий в новом учебном году? В каком регионе Беларуси меньше всего безработных? Туристы каких стран активнее всего пользуются 30-дневным безвизовым режимом? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стали известны новые цены за пользование учебниками в Беларуси
ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ
Одними знаниями сыт не будешь, поэтому к учебному году готовится и школьный общепит. В Гомеле для улучшения детского рациона проведена большая модернизация кулинарного цеха на базе комбината школьного питания. На закупку оборудования потрачено более 300 тысяч рублей. В обеденном меню учеников появится 17 новых блюд. Среди новинок – горячее из мясных продуктов и семь видов салатов из разных белорусских овощей, а также два новых вида запеканки из яблок.
БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ
На рынке труда наметилась положительная динамика: в июле количество безработных сократилось на 1200 человек. В лидерах по созданию новых рабочих мест предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также организации, занимающиеся водоснабжением, обработкой и удалением отходов, ликвидацией загрязнений. Таким образом, официально нетрудоустроенными остаются около 17 тысяч человек (это 0,4 % от общей численности рабочей силы). Меньше всего безработных в Минске, больше всего – в Брестской и Витебской областях.
СТАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Белорусские металлурги активно расширяют географию экспорта за счет возобновления отгрузок на рынки, куда поставки не осуществлялись на протяжении трех и более лет. Только в 2018 году заново открыты 10 стран. Всего же с начала года в 62 страны мира отправлено более миллиона тонн собственной продукции на сумму 724 миллиона долларов. В сравнении с 2017 годом денежная выручка растет на треть, в основном за счет увеличения цены, так как количество проданной продукции прибавило не более 6 %.
Жители каких стран чаще всего приезжают в Беларусь по безвизу?