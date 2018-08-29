Как цвет автомобиля влияет на его цену?

Новости Беларуси. Цвет автомобиля может влиять на его цену! К такому выводу пришли специалисты после анализа свежих данных по продаже подержанных «трехлеток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты разбили интернет-объявления на четыре группы, в зависимости от стоимости. В самом дешевом и популярном сегменте неудачными цветами стали красный и желтый. В более дорогом сегменте красный уже не снижает цену, а наоборот. Такие модели могут продаваться на 5-10 % дороже, а в следующей ценовой категории красный может добавить и до 20 %. Среди самых дорогих машин ценятся авто консервативного цвета: черного, белого или серебристого. Все прочие продаются по более низкой цене.