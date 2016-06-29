Деноминация в Беларуси: с какими техническими сложностями можем столкнуться и как их избежать?

Новости Беларуси. Беларусь готовится к деноминации. До главного финансового события года остается всего один день.

У всех банков страны уже есть необходимый объем средств для работы в новых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банковской системе и торговле осталось проработать технические нюансы, которые могут возникнуть при настройке оборудования и кассовых аппаратов.

Учебный год для школьников и студентов позади. А вот предстоящий экзамен по математике в масштабах страны прогулять уж точно не получится ни одному белорусу. К предстоящей деноминации банковская система готова, заверяют в Нацбанке. 1-го июля в 8 часов утра новые банкноты и монеты начнут доставлять в банкоматы, кассы, магазины.

Сергей Гайко, начальник Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь:

1 июля ряд банков будет осуществлять валютно-обменные операции уже с новым банкнотным рядом, монетным. А 2 июля уже все банки будут работать по графику выходного дня и с новым банкнотным рядом. Поэтому в этой части готовность большая по обеспечению.

Но услышать хруст новых купюр сразу, предположим, после открытия магазина, скорей всего, не получится. В торговых сетях деньги нового образца будут появляться в процессе инкассации. Перестроить нужно и всю инфраструктуру безналичных платежей. Поэтому в ночь перед днем «Д» во всех банках страны пластиковые карточки работать не будут.

Александр Сотников, начальник Главного управления цифровых банковских технологий Национального банка Республики Беларусь:

В ночь с 30 июня, нужно чётко понимать, что банковские платёжные карточки функционировать не будут. Банки в это время будут проводить необходимые регламентные процедуры по перенастройке программного обеспечения, в том числе, и терминального, для обеспечения проведения деноминации. В случае, если возникают какие-либо вопросы с функционированием карточки, первое место, куда должен обратиться держатель карточки - это тот банк, который эмитировал его карту.

А вот объявления в некоторых магазинах, мол, из-за деноминации банковские платежные карточки не будут обслуживать несколько дней, - незаконны. Работу торговых объектов Минторг будет строго отслеживать. Впрочем, как и уровень цен. Не стоит переживать, если сдачу вам дадут деньгами старого образца. То же самое и с чеками.

Эдвард Матулис, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Будут в случае кассовых аппаратов, когда сам аппарат работает в старой валюте, то есть, в рублях только, а платёжный терминал автономный уже будет работать в новых денежных единицах. Поэтому покупатель получит чек в старых единицах, в рублях. А чек, который рассчитался пластиковой карточкой по терминалу, будет уже в новой валюте. Это тоже нужно понимать.

К 1-му июля новые банкноты доедут во все уголки страны. Сегодня все регионы связал видеомост. За виртуальным столом – программисты, бухгалтеры, кассиры, бизнесмены, представители финансовых и торговых регуляторов. Обсуждали и технические нюансы, и возможные внештатные ситуации. До дня «Д» - всего один день. Процедура, что называется, техническая. Немного терпения - и начнем привыкать к новым купюрам.