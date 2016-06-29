Нацбанк Беларуси: «Банковская система готова к предстоящей деноминации»

Новости Беларуси. Банковская система готова к предстоящей деноминации. Об этом 29 июня заявили в Нацбанке. У всех банков страны уже есть необходимый объем средств для работы в условиях деноминации. Первого июля в 8 часов утра начнется доставка денег в банкоматы, кассы, торговые объекты.

Сейчас прорабатываются внештатные ситуации, технические нюансы, которые могут возникнуть при настройке оборудования и кассовых аппаратов в торговых сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдвард Матулис, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Объекты торговли будут работать 30, 1 и 2, и так далее в штатном режиме, так же, как работали. Все необходимые мероприятия организационные проведены, подготовлены разъяснения, как работать в тех или иных, может быть, внештатных ситуациях и условиях. Обучение проведено в первую очередь кассиров, потому что на них основная нагрузка.