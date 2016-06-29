Нанопектин из яблок будут производить в Беларуси

Новости Беларуси. "Из бумаги на промышленную площадку". Минщина за пять лет планирует увеличить долю выпуска инновационной продукции втрое - по сравнению с сегодняшним объемом.

Так, интересный проект по выпуску нанопродукции готовится к реализации в Китайско-белорусском индустриальном парке. Резидентом станет отечественное предприятие.

Высокотехнологичный продукт - нанопектин (он используется в пищевой промышленности и способен выводить радионуклиды из организма человека) - будет производиться из яблок по уникальной израильской технологии, переданной только белорусскому предприятию.

А резидентом Минского областного технопарка станет предприятие по переработке крошки из автомобильных шин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Важно, что проекты, так сказать, "зеленые" - и не загрязняют окружающую среду. К тому же разрабатывается проект по созданию научного центра на базе технопарка, который призван внедрять в производство разработки ученых.