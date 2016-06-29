Двусторонний деловой форум Беларуси и Казахстана открылся в Минске

Новости Беларуси. Казахстанский бизнес привез в Минск эксклюзивные предложения. 15 лучших экспортеров азиатского партнера встретились с белорусскими компаньонами в рамках двухстороннего делового форума.

За столом переговоров не только красивые буклеты, но и реальные продукты, производство которых казахстанские компании готовы организовать в нашей стране. Подобные встречи проходят на регулярной основе более пяти лет, а общая сумма подписанных на них контрактов превысила 18 миллионов долларов.

В качестве наглядного примера эффективности 29 июня в Минске открылось совместное предприятие. О его создании партнеры договорились ровно год назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Не так давно была создана рабочая группа по сотрудничеству в космической сфере. И это очень интересный сюжет, где есть место малому бизнесу, поскольку компоненты того же белорусского спутника не требуют больших производств. Это порой точечная работа. И в этом плане эта рабочая группа открывает большие возможности по развитию инновационных тем, в том числе для малого и среднего бизнеса.

Аскар Арынов, управляющий директор Национального агентства по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» (Казахстан):

Тот факт, что в Беларуси появляются дополнительно новые направления, отрасли производства, которые созданы совместными усилиями двух стран, является, наверное, тем залогом успеха Таможенного и Экономического союзов, которые создали главы наших государств.