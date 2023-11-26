Деньги из картона. Как в Слониме научились зарабатывать на макулатуре

Возвращаясь к теме регионов, в областных и районных городах, селах должно быть так же комфортно жить, как и в столице. То есть экономическое развитие страны должно быть сбалансированным, а значит, инвестиции идут и в регионы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Задача инициативы «один район – один проект» – восстановление экономического роста, создание импортозамещающих производств и сокращение оттока людей из райцентров в крупные города.

На 150-метровой линии под горячим паром лист бумаги превращается в гофрокартон – здесь производят больше 3 тысяч видов коробок и упаковку.

Больше 13 лет назад учредитель открыл предприятие и конструкторское бюро в Минске, а само производство – на своей малой родине, в Слониме. Дал работу двум сотням местных жителей со средней зарплатой свыше 2 тысяч рублей и поистине семейной атмосферой, ведь многие работники – родные люди. Вот и Сергей Салита в одном цеху трудится с сыном – сам его привел.

Сергей Салита, начальник цеха по производству гофрокартона:

Очень интересно. Я не жалею, что я работаю в этой отрасли и занимаюсь производством гофрокартона. Сын окончил колледж сельскохозяйственный. Я предложил ему прийти сюда машинистом, он не отказался. Доволен его работой, не стыдно. В месяц здесь производят до 5 миллионов метров квадратных продукции. От заказчиков нет отбоя. Ориентированы на внутренний рынок, 20 % – на экспорт.

География достаточно большая. Для сравнения скажу так: от Молдовы до Мавритании. В Прибалтику отправляем, естественно, в Россию – это наш ближайший партнер. Связи потихонечку восстанавливаются.

– Несмотря на санкции?

– Несмотря на санкции. Экономика во главе угла везде. Успех очевиден, но! Мелкие обрезки бумаги и картона или бракованные элементы остаются не удел. От общего объема это всего до 7 %, но зачем их терять?

Галина Буро, корреспондент:

По сути, это отходы производства, но из них можно делать деньги. Не в прямом смысле, конечно. Пока все эти обрезки сдают на один из слонимских заводов, но вскоре их превратят в новую продукцию.

Макулатуру превратят в пульпу, иначе говоря, бумажное тесто. Из него начнут формовать логистические поддоны, лотки для яиц и другие изделия, которые страна закупает в основном за рубежом. Плюсы бесспорны: импортозамещение, замкнутый цикл производства, отходы в доходы. И это не картонные замки. Инвестпроект уже запущен.

Юрий Чечет, заместитель председателя Слонимского райисполкома:

На территории района во исполнение поручения главы государства реализуется как раз «один проект – один район». У нас частное предприятие реализует этот проект, очень актуальный для нашего района. Все-таки новые рабочие места, нагрузка налоговая, поступления в бюджет.

Так выглядит новая производственная площадка, где сделан ремонт и все готово к монтажу оборудования, за ним уже выехали в Китай. В считаные месяцы новое экологически чистое производство запустят. Работу получат около 100 слонимчан.