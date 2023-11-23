Новости экономики за 23.11.2023

Импортозамещение остается одной из главных тем союзного строительства. В центре внимания внедрение и использование современных технологий, которые позволят создавать инновационный союзный продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его разработке будут участвовать белорусские и российские предприятия. Сколько проектов уже согласовано и сколько будет реализовано в ближайшее время?

МИНПРОМТОРГ РОССИИ И МИНПРОМ БЕЛАРУСИ СОГЛАСОВАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 23 ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТОВ

Более 20 масштабных совместных импортозамещающих проектов согласованы белорусской и российской сторонами. Общий объем инвестиционных затрат – 105 миллиардов российских рублей, из которых 74 миллиарда – это средства российского госкредита. По 13 проектам импортозамещения подписаны кредитные договоры с банками и контракты, по которым будет поставляться оборудование.

Первые пять проектов будут завершены в 2025 году. В профильное ведомство России направлено на согласование еще девять проектов почти на 25 миллиардов российских рублей. Реализация всех намеченных планов в значительной степени улучшит технологический уровень не только отечественных предприятий, но и российских, снизит зависимость от импорта комплектующих и техники.

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