Российских партнёров заинтересовали инвестиции в белорусские цифровые облигации. Что обсуждают на форуме в Москве?

В текущей экономической ситуации звучат и передовые инсайты юридических практик для решения бизнес-задач. Российских партнеров очень заинтересовали инвестиции в белорусские цифровые облигации. Ведь наши токены уже не первый год собирают серьезный валютный инвестиционный портфель. Деньги вкладываются в крупные предприятия Беларуси, а в 2023 году в проект вошли и две российские компании.

Новости Беларуси. Белорусский инвестиционный форум проходит в Москве. В деловой программе поиск ниш для инвестиций и финальные презентации проектов стартап-марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Филонов, директор по развитию инвестиционной компании:

Цифровой путь нашего инвестора дает ему возможность, так сказать, не вставая с дивана, инвестировать в белорусские предприятия. В этом году мы, помимо классического среднего бизнеса, размещали у нас на площадке, например, компанию БелАЗ, которая собрала 20 миллионов долларов инвестиций.

В инвестиционном пакете – реконструкция Национального аэропорта Минск, реновация ледовой арены хоккейного клуба «Брест», а также размещение активов крупнейшего российского маркетплейса в Беларуси.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Из всех наших преференциальных режимов и возможностей самый востребованный инструмент сегодня – это инвестиционный договор. По большому счету, одна структура определена держателем, по сути, этого инструмента – это Национальное агентство инвестиций при Министерстве экономики. После пандемии, как я чувствую, информационная узнаваемость этой модели стала ниже, но на самом деле более 2 тысяч инвестиционных договоров сегодня реализуется в республике. Половина из них – с участием инвесторов из Российской Федерации.