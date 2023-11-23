Беларусь будет наращивать экспорт в Россию, Азию, Африку и Латинскую Америку

В 2024 году Беларусь намерена нарастить экспорт в Россию, Азию, Африку и Латинскую Америку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля дружественных стран в экспорте увеличилась на 14 %. Наибольший рост поставок продукции пришелся в страны ЕАЭС. В полтора раза увеличились продажи продовольствия и техники в страны Азии. За 9 месяцев экспорт товаров в Россию вырос почти на 20 %. Проектом плановых документов на будущий год предусмотрено дальнейшее наращивание экспорта в Россию на 7 % к уровню 2023 года и сохранение доли в российском импорте не ниже 9 %.