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Беларусь будет наращивать экспорт в Россию, Азию, Африку и Латинскую Америку

23 ноября 2023 17:15
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В 2024 году Беларусь намерена нарастить экспорт в Россию, Азию, Африку и Латинскую Америку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь будет наращивать экспорт в Россию, Азию, Африку и Латинскую Америку-1

Доля дружественных стран в экспорте увеличилась на 14 %. Наибольший рост поставок продукции пришелся в страны ЕАЭС. В полтора раза увеличились продажи продовольствия и техники в страны Азии. За 9 месяцев экспорт товаров в Россию вырос почти на 20 %. Проектом плановых документов на будущий год предусмотрено дальнейшее наращивание экспорта в Россию на 7 % к уровню 2023 года и сохранение доли в российском импорте не ниже 9 %.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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