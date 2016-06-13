Делегат ВНС от Минска поднимет вопросы инноваций в производстве, импортозамещения и снижения себестоимости продукции

Новости Беларуси. Столица продолжает подготовку к V Всебелорусскому народному собранию. Напомню, это важное политическое событие состоится 22-23 июня. Минск на народном вече представят 400 делегатов.

На народном форуме делегаты обсудят пути развития нашей страны в самых важных отраслях — это экономика, образование, социальная сфера и культурная. Не обойдут вниманием участники и тему тяжелой промышленности. Инновации в производстве, импортозамещение и снижение себестоимости готовой продукции — вот те вопросы, которые на следующей неделе планирует поднять Валерий Курсевич. Он стоит у руля столичного предприятия по производству автомобильных запчастей уже пять лет. За это время география поставок предприятия расширилась, его товары теперь известны далеко за пределами республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Курсевич, директор столичного предприятия:

Немалую часть в себестоимости продукции играет роль энергоносителя. Энергоноситель в основном – это природный газ, электроэнергия. Хотелось бы, конечно, снизить роль зависимости путем снижения себестоимости энергоносителей. Путем развития внутри республики возобновляемых источников энергии.