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Делегат ВНС от Минска поднимет вопросы инноваций в производстве, импортозамещения и снижения себестоимости продукции

13 июня 2016 17:10
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Новости Беларуси. Столица продолжает подготовку к V Всебелорусскому народному собранию. Напомню, это важное политическое событие состоится 22-23 июня.  Минск на  народном вече представят  400 делегатов.

На народном форуме делегаты обсудят пути развития нашей страны в самых важных отраслях — это экономика, образование, социальная сфера и культурная.  Не обойдут вниманием участники и тему тяжелой промышленности. Инновации в производстве, импортозамещение и снижение себестоимости готовой продукции — вот те вопросы, которые на следующей неделе планирует  поднять  Валерий Курсевич. Он стоит у руля столичного предприятия по производству автомобильных запчастей   уже пять лет. За это время география поставок предприятия  расширилась, его товары теперь известны далеко за пределами республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Валерий Курсевич,  директор столичного предприятия:
Немалую часть в себестоимости продукции играет роль энергоносителя. Энергоноситель в основном – это природный газ, электроэнергия. Хотелось бы, конечно, снизить роль зависимости путем снижения себестоимости энергоносителей. Путем развития внутри республики возобновляемых источников энергии.

# Экономика # Всебелорусское народное собрание # Валерий Курсевич

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