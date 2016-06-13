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У резидентов СЭЗ за I квартал продажи выросли вдвое: наторговали на 2 триллиона рублей

13 июня 2016 10:27
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Новости Беларуси. Предприятия-резиденты свободных экономических зон увеличивают свою прибыль. За первый квартал 2016 года рост объемов продаж вырос почти вдвое и в сумме составил 2 триллиона рублей. На сегодняшний день в белорусских СЭЗ зарегистрированы более 400 производств.

В экономике страны они играют не последнюю роль. 11% промышленной продукции выпускается именно предприятиями-резидентами. Все они в основном ориентированы на экспорт. На зарубежные рынки отправляется больше половины товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций # Государственная политика

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