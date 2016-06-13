Белорусские строители передали Каракасу жилой квартал: ключи от квартир получили почти 300 семей

Новости Беларуси. Белорусские строители передали Каракасу 8 домов в комплексе «Город Тиуна». Церемония состоялась при участии президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Всего почти 300 венесуэльских семей получили ключи от собственных квартир. Жилой квартал продуман детально. На первых этажах многоэтажек подготовлены помещения под размещение детских садов, парикмахерских и других объектов инфраструктуры. Во время церемонии президент Венесуэлы отметил существенный вклад белорусских строителей в реализацию государственной программы «Великая миссия жилья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.