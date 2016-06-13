Новости экономики 13.06.2016

Новости Беларуси. Сдавать выручку теперь можно даже ночью. Причем делается это абсолютно самостоятельно и гораздо быстрее, чем в банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

САМОИНКАССАЦИЯ

Первые банкоматы для сдачи выручки появились в Беларуси. Причем работают они круглосуточно. Таким образом, предприниматели, которые заняты бизнесом в рабочие банковские часы, теперь могут провести инкассацию самостоятельно в удобное для себя время. Принцип работы идентичен работе платежного терминала, машина сама пересчитывает деньги и зачисляет на банковский счет. При этом скорость автоматического приема выручки превышает темпы обслуживания операционистами.

СЭЗ В ПЛЮС

Резиденты белорусских свободных экономических зон увеличили прибыль на 47%. В первом квартале они заработали 2 триллиона рублей. При этом выросло и число компаний, которые пока не вышли на нулевую рентабельность. Эксперты связывают это с тем, что многие предприятия находятся на начальной стадии развития – по сути еще не работают, но обязаны выплачивать проценты по кредитам, в том числе валютным.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Банкоматы загрузят рублями нового образца уже 1 июля. Нацбанк рекомендовал заранее разместить купюры и рассказать о расположении таких банкоматов клиентам. В первую очередь, выдачу свежих банкнот обеспечат в административных учреждениях и торговых центрах. Загружать банкоматы планируют купюрами всех номиналов, предполагается, что самыми ходовыми будут 5-ти рублевки – аналог нынешних 50-ти тысяч.

ЗНАНИЯ ВЗАЙМЫ

Учеба в кредит. Белорусские банки предлагают займы для оплаты высшего образования по ставке от 29%. Для сравнения обычный потребительский кредит сегодня выдают под 33-35%. Как правило, деньги на учебу предоставляются студенту и погашать задолженность нужно после окончания университета. При этом в качестве гарантий финансисты требуют поручительство либо залог недвижимости или транспорта.

Начало недели отмечено укреплением белорусского рубля к корзине валют. Российский рубль подешевел на без малого 2 пункта и во вторник будет стоить 304,62. Доллар США укрепился на 109 рублей и 14 июня по Нацбанку – 19 932. Евро подорожал на 36 пунктов, его официальный курс на завтра - 22 460 рублей.