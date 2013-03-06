Вопиющие нарушения на могилевском «Электродвигателе» привлекли внимание Госконтроля и Прокуратуры

Новости Беларуси. Факты неэффективного использования собственных территорий выявлены на могилевском заводе «Электродвигатель». Порядка 20 тысяч квадратных метров помещений «Электродвигателя» завалены отходами производства. Сегодня проблемное предприятие посетили председатель комитета госконтроля Александр Якобсон и генеральный прокурор страны Александр Конюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместный визит был вызван масштабами вопиющих нарушений. Еще в начале 90-х это помещение возводилось под производство приводов швейных машин. Финансирование оказывала Москва. Но с развалом Советского Союза инвестирование прекратилось. Прошло почти 2 десятка лет, но до сих пор «Электродвигатель» не решил вопрос эффективного использования строения. Вместо этого – здесь организовался склад отходов.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Надо было решение какое-то принимать. Приплыли. Речь идет об использовании земли и основных фондов. Траты на производство и стоимость продукции. Почему мы сегодня неконкурентоспособны, потому как на каждую единицу ложится вашей продукции здесь и тот бардак на предприятии, если все это посчитать – продукция из-за этого дорожает. Так нельзя работать. Почему не использовать эти площади под что-то нужное, если ничего больше не получается? Свалку сделали на заводе!

Не лучше ситуация и в этом детском лагере. Принадлежит он тому же заводу. Закрыт уже 7 лет. За это время три гектара соснового бора с капитальными строениями пришли в полное запустение. Однако предприятию содержание лагеря ежегодно выливается в копеечку. Только за 2012 ушло 300 миллионов рублей. Однако руководство «Электродвигателя» ничего более эффективного, чем сравнять эту территорию с землей, не придумало. К слову, документ уже прошел согласование в министерстве промышленности. Однако, госконтроль и прокуратура с таким решением не согласны.

Святослав Титов, директор ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»:

Мы все деньги направляем на главную сферу. На модернизацию, повышение заработной платы людям. Удержание на рынке. Сейчас Россия вступила в ВТО. Отвлечение средств на социальную сферу – у нас нет такой возможности.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Так что, нужно все развалить, уничтожить, спалить – что вы с этим будете делать? Утилизировать. Как? Ведь это же хорошие здания.