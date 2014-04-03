Делегация Калужской области России с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Новый вектор старой дружбы. Делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым накануне прибыла в Минск. В рамках официального визита – знакомство с передовыми предприятиями нашей столицы, а также расширение возможностей экспортных поставок белорусской промышленной продукции.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы и перспективы сотрудничества, в том числе в сферах производственной кооперации, транспорта, строительства, науки и образования, в агропромышленной области.

Калужская делегация посетит Центр неврологии и нейрохирургии, Парк высоких технологий, а также ряд ведущих промышленных предприятий.

По итогам визита будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

По итогам 2013 года товарооборот между Минском и Калужской областью превысил 300 миллионов долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что в ближайшие время в Калугу отправится партия троллейбусов нового поколения, сельхозтехника и строительные материалы.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области (Россия):

Строится у нас очень красивый жилой комплекс. Этот проект на слуху у калужан. Еще пока не достроили, но уже продано. Мы выделили еще дополнительный участок земли для того, чтобы наши и белорусские строители могли свои силы попробовать и дальше. Готовы предложить и другим компаниям поработать здесь.

Визит делегации Калужской области продолжается. На сцене Музыкального театра идет постановка Калужского областного драматического театра. Труппа российского региона будет радовать столичных зрителей на протяжении 10 дней.

Александр Кривовичев, директор Калужского областного драматического театра:

Мы решили так: что нравится нашему зрителю, должно понравиться вашему. Поэтому все, что вы увидите, это спектакли, которые мы отбирали для того, чтобы минчане получили удовольствие.

Зритель:

Очень интересно побывать на постановке именно Калужского театра, так как он признан одним из лучших в России.