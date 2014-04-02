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АЭС в Беларуси строят с опережением графика на несколько месяцев. В России удивлены!

02 апреля 2014 07:28
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Новости Беларуси. Объем работ на строительстве Белорусской АЭС в 2014 году увеличится в шесть раз. Об этом 1 апреля сообщил генеральный директор станции Михаил Филимонов на международном форуме «Атомэкспо-Беларусь».

В настоящее время идет строительство сразу двух энергоблоков. Уже выполнены все земляные работы и началось возведение основных сооружений. На строительстве задействовано около 2 тысяч человек, и к концу года их количество увеличится в полтора раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Филимонов, генеральный директор ГП «Белорусская АЭС»:
По графику мы должны сейчас выполнять работы по устройству подземных частей всех этих объектов. Но мы приступили к этой работе с 8 ноября. Выход на нулевую отметку должны, в принципе, закончить в 2014 году. Белорусские организации показывают довольно-таки неплохую работу. Более того, российский генподрядчик даже удивлен такой активности и образованности наших специалистов. Благодаря этому мы опережаем.

Уже в апреле 2014 планируют получить полную лицензию на первый энергоблок. Что же касается строительной документации, то на 2014 год она обеспечена. Освоить предполагается $470 млн. Окупаемость атомной электростанции - 16 лет, однако уже с первого киловатта белорусская энергия станет дешевле, а значит - конкурентоспособнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
Газ будет дорожать. От этого не уйти. 

Александр Мертен, генеральный представитель ГК «Росатом» в Центральной и Восточной Европе:
Строительство АЭС - только начало, сейчас мы говорим о том, что в Беларуси будет строиться исследовательский реактор. Это - научные разработки, повышение научного потенциала Беларуси как страны, имеющей  атомные технологии совместно с Россией. Это развитие ядерной медицины.

 

# Экономика # АЭС в Беларуси # Михаил Филимонов

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