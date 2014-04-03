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В Беларуси с апреля увеличена зарплата участковым врачам, педиатрам, врачам общей практики и врачам скорой помощи

03 апреля 2014 17:53
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Новости Беларуси. В Беларуси с апреля увеличили зарплату отдельным категориям работников здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

Так, в соответствии с документом, тарифные ставки участковым врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, врачам общей практики, а также врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, увеличены на 40%.

В постановлении также уточняется, что тарифные ставки повышаются работникам государственных организаций здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О необходимости повышения заработной платы медикам неоднократно заявлял Президент.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси

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