Декреты № 3, «О цифровой экономике» и финансовые итоги года: какие темы обсуждали на совещаниях с Президентом

Экономические темы преобладали в рабочем графике Президента на неделе, парламент принял госбюджет на 2018 год, с Россией договорились о поставках нефти, а белорусский рубль, как минимум, не скатится с новогодней «горки», чего не скажешь о биткойне. Кстати, Президент подписал в конце недели декрет «О развитии цифровой экономики».

Атмосфера Дворца Независимости – новогодняя, но настроение – рабочее. Как говорится, на Деда Мороза надейся. Но сами не оплошали. Экономика Беларуси прибавила.

Из-за роста нашего ВВП поменял свой прогноз Европейский банк реконструкции и развития – улучшив его на 2 процентных пункта. Более оптимистичными были ожидания правительства – 1,7 %. В итоге за 11 месяцев уходящего года мы подросли на 2,2 %. На 2018 год ЕБРР сначала пророчил рост лишь на 1 %, затем стал щедрее в два раза. А вот прогнозы Международного валютного фонда и белорусских властей совпадают – 3,4 %.

Теперь на положительные цифры статистики должна влиять и цифровая экономика. Беларусь – IT-страна, это уже аксиома: Google покупает у нас умные компании, Facebook – видеосервисы. Но из формата аутсорсинга мы выросли до первого в мире государства с правовой компетенцией смарт-контрактов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь будет меняться, и, естественно, нормативно-правовая база будет меняться. Но то, что уже сделать нужно и можно сегодня, это нужно сделать. Декрет – подписан. Курс – задан. Беларусь в блокчейне, как СССР – в космосе – первопроходец. Но вот уже и Израиль претендует на создание своей цифровой религии для мировой экономики.

Денис Алейников, адвокат:

Органы по ценным бумагам Израиля заявили, что мы сейчас смотрим, как развивается цифровая экономика. Мы видим, что во многих странах блокчейн, проекты iSEO и токены – в серой зоне. Мы считаем, надо делать зконодательство и нам, как технологической стране, становится мировым хабом для выпуска проектов на блокчейн. Это они сказали 10 дней назад. К этому моменту у нас уже было готово всё. Наш Президент сделал это первым.

Цифровая экономика – это перспектива. Но и реальный сектор никто не собирается списывать со счетов. Там – наши традиционные бренды, которые дают нам не только прибыль, но и обеспечивают страну рабочими местами. Правда, иногда драйверы роста двигаются с пробуксовкой – и машиностроение, и деревообработка. Правительство уже предпринимало десятки решений. В итоге из бюджета потрачено на оздоровление заводов около 2 миллиардов долларов. Но они и ныне там – в кредитных обязательствах. Дальнейшую траекторию движения для неповоротливых гигантов искали всю эту неделю.

Александр Лукашенко:

Волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач. Я не вижу ответственности тех, кто брал долги. Из-за мировой рецессии закредитовались, поэтому надо долги реструктуризировать, льготы для предприятий – пролонгировать.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

2017 год для промышленности был достаточно удачным. Рынок ожил, мировой рынок ожил. И мы сегодня можем удовлетворить потребности этого рынка. У нас заказов больше, чем мы можем сделать. Сейчас для нашей открытой на 2/3 экспортоориентированной экономики – золотое время. Спрос на продукцию растет, но вот оборотных средств не хватает. В правительстве уверены: или кредиты – дорогие деньги под 50-60 % – возвращать или объемы нагонять. Александр Лукашенко:

Наши, как их называют, «красные директора». Вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, они ногой дверь в кабинет открывают любому вице-премьеру, премьеру. А те мне предложения шлют: давайте 100 миллионов долларов дадим, этому – 50, этому – в «оборотку», этому – чтобы погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства. И пошло-поехало. Этого быть не должно. Бюджетные деньги вы знаете, куда используются. У нас такие богатые учителя и врачи, если на то пошло. Главу государства подержали и в Овальном зале. Парламентарии во втором чтении проголосовали за социальную направленность основного финансового документа на будущий год. Доходы бюджетников вырастут на 14 %.

Валерий Бороденя, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Бюджетная сфера очень широкая: в образовании, здравоохранении, поэтому всегда будет социальной. И социальные расходы будут в структуре очень существенные. Поэтому никакие социальные обязательства государства не урезаны и не ограничены – они остаются такими же. Поэтому наш бюджет, конечно же, социальный. Бюджет сформирован по консервативному сценарию. Во-первых, заложены все риски, связанные с выплатой внешнего долга. Во-вторых, с приростом ВВП на 1,2 %, что в два раз меньше прогнозируемой цифры правительством. Государственная копилка-2018 с профицитом. Зарабатывать планируем больше, чем тратить. Значительный вес расходов в будущем году уйдет на зарплату и выплаты населению – это без малого 30 %. Каждый пятый рубль – это социальные статьи расходов – уйдет на формирование семейного капитала многодетным семьям. А вот расходы на правоохранительные и контролирующие органы сократили на 10 %. Их перевели в резервный фонд Президента. Это своеобразаная заначка государственного масштаба – на форс-мажор и незапланированное повышение зарплат. Бюджет рассчитан, с учетом колебаний цен на углеводороды. Хотя с поставками «черного золота» на следующий год у нас всё понятно, как белый день или ворот рубашки главного переговорщика по нефтегазовым балансам. Правда, современный мир всё дальше уходит от экономики сырья и приближается к экономике знаний. Владимир Семашко:

Считается, что где-то к 2050 году на материалы будет оставаться 7-8 %. Поэтому страны, которые делают ставку на экономику сырьевую, не имеют перспективы. Они будут батраками в будущем мире, они будут изгоями. Говорим экономика – подразумеваем науку. Национальный интеллект современных профи и зачастую выпускников ВУЗов инвестирует в ПВТ и IT-страну. Ответный ход – за Национальной академией наук.

Александр Лукашенко:

Главное концептуальное требование: есть результат – платим. Работаешь на результат – авансируем. По результату надо заплатить большие деньги ученым. Понятных и конкретных действий Президент требует от чиновников по работе с теми, кто не хочет работать. Правительству – выработать четкие нормы, местной вертикали – грамотно исполнить. Александр Лукашенко:

Мы должны доработать этот проект с учетом тех недостатков, которые были, и ошибок, которые были допущены при разработке Декрета № 3, сделать его приземленным. Может человек работать – не может. Попал он в трудную ситуацию или не попал. Если попал, его надо поддержать. Если человек просто действительно тунеядец, значит, его надо заставить работать. Работать – принцип людей дела. Бизнес может и должен стать альтернативным драйвером экономики. Результат на лицо: за каждый четвертый рубль в ВВП и каждое третье рабочее место – спасибо предпринимателям. Что называется, бизнес малый – польза большая.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Эта неделя экономики определит не только, каким будет будущий финансовый год, но и вообще дальнейшее развитие нашей страны. На рабочей 5-дневке со своими портфелями предложений главе государства приходили представители финансово-экономического блока правительства. А здесь – весь белорусский бизнес. Государство готовит настоящий новогодний подарок для отечественного предпринимательства.

Олег Теслюк, председатель наблюдательного совета частного предприятия:

Подарок, в принципе, уже есть. Я думаю, что он только будет улучшаться, и бизнес-климат в Беларуси, в принципе, будет получаться. Стало проще, стало легче, есть понимание. Если раньше к частному сектору, бизнесу отношение было: у нас есть государственные, ну а вы подождите. Сегодня ситуация уже совсем другая. Войну волоките, конвейеру проверок, вороху бестолковых требований и шлейфу лишнего лицензирования глава государства объявил еще 2009 году. А в этом принято сразу несколько законов и документов. Самый ожидаемый из них – седьмой декрет Президента. Либерализация всколыхнула частную инициативу – в стране почти 110 тысяч малых и средних бизнесов, около 240 тысяч ИП.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:

Вот эта диалоговая площадка, которая все больше и больше формируется, будет рождать больший уровень доверия между бизнесом и властью. И все мы закатаем рукава и в новый год – с новым энтузиазмом будем работать. Не все, конечно, работают эффективно, хотя и не всем дают. Треть времени часового спича Президента была посвящена упразднению контроля и недоверительного отношения к людям дела. Александр Лукашенко:

Мы гоняем этих парикмахеров. Наливайченко на 10 килограмм похудел, бегая за ними, чтобы они где-то там чего-то платили, ибо это незаконная предпринимательская деятельность. Ну и что, мы добились больших успехов? Они все равно как стригли, так и стригут дома. Если человек хочет что-то делать, не мешайте ему, помогите. Если он чего-то не знает – объясните. Только таким отношением мы сможем обеспечить максимальную самозанятость людей. Бизнес у нас оценивают не по толщине кошелька, а по честному отношению к делу. Александр Лукашенко ждет от предпринимателей одного – быть государственными людьми. Еще одна тема – повышать долю бизнеса в ВВП и бизнес-активность у белорусов, особенно молодежи. Вроде бы и технопарки создали, и свободных экономических зон полно, в общем, преференции есть.