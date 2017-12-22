Снизили себестоимость производства электроэнергии на 26 %: как изменилась белорусская энергосистема за 5 лет

Новости Беларуси. В самый короткий световой день в году, 22 декабря, энергетики отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отрасли трудятся около 60 тысяч человек. Энергетическая система Беларуси динамично развивается.

В 2017 году в эксплуатацию были введены Полоцкая и Витебская ГЭС, завершилась реконструкция Гомельской ТЭЦ-1, а также строительство одного из ключевых объектов по выдаче мощности Белорусской АЭС – подстанции «Поставы».