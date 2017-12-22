Белорусскую продукцию представят на выставочном форуме Северо-Восточной Африки в Судане

Новости Судана. В Судане 22 декабря откроется масштабная экспозиция белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она развернется в Хартуме в рамках ключевого выставочного форума всей Северо-Восточной Африки.

Центральное место в национальном павильоне займет автомобильная и сельскохозяйственная техника, а также промышленное оборудование. Такой выбор во многом обусловлен тем, что 80 % местных жителей заняты в аграрном секторе, а это огромный рынок для отечественных сельхозпроизводителей. Здесь востребованы тракторы, станки, трансформаторы, оптика и шины.