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Белорусскую продукцию представят на выставочном форуме Северо-Восточной Африки в Судане

22 декабря 2017 07:20
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Новости Судана. В Судане 22 декабря откроется масштабная экспозиция белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она развернется в Хартуме в рамках ключевого выставочного форума всей Северо-Восточной Африки.

Белорусскую продукцию представят на выставочном форуме Северо-Восточной Африки в Судане-1

Центральное место в национальном павильоне займет автомобильная и сельскохозяйственная техника, а также промышленное оборудование. Такой выбор во многом обусловлен тем, что 80 % местных жителей заняты в аграрном секторе, а это огромный рынок для отечественных сельхозпроизводителей. Здесь востребованы тракторы, станки, трансформаторы, оптика и шины.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Судан

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