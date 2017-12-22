«При финансовой поддержке Евросоюза происходит совместная работа»: Нацбанк Беларуси о реализации проекта «Твининг»

Новости Беларуси. Новые инструменты и методики позволят Нацбанку снижать инфляцию, повышать стабильность белорусского рубля и надежность платежной системы, а также укреплять функции надзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрить их регулятору поможет проект «Твининг».
22 декабря подписан соответствующий контракт. На реализацию программы выделят более миллиона евро. Партнерами станут сразу три европейских центробанка: немецкий, польский и литовский. Главная задача – максимально приблизить работу нашего Нацбанка к передовым европейским стандартам.
Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:
Европейский союз из своих ключевых учреждений предлагает помощь по интересующим нас направлениям деятельности. При финансовой поддержке Европейского союза происходит совместная работа.
В течение двух лет, когда будет практически реализоваться, общение будет происходить постоянно. Предусмотрено множество способов для совместной работы. Здесь также постоянно будет находиться консультант.
Всё это позволит, в том числе, усовершенствовать подходы к защите прав потребителей финансовых услуг.