«При финансовой поддержке Евросоюза происходит совместная работа»: Нацбанк Беларуси о реализации проекта «Твининг»

Новости Беларуси. Новые инструменты и методики позволят Нацбанку снижать инфляцию, повышать стабильность белорусского рубля и надежность платежной системы, а также укреплять функции надзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрить их регулятору поможет проект «Твининг».

22 декабря подписан соответствующий контракт. На реализацию программы выделят более миллиона евро. Партнерами станут сразу три европейских центробанка: немецкий, польский и литовский. Главная задача – максимально приблизить работу нашего Нацбанка к передовым европейским стандартам.