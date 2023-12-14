ЕАБР: экономика Беларуси успешно адаптировалась к новым условиям

Аналитики Евразийского банка развития отметили успешную адаптацию Беларуси к работе в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика страны успешно справилась с внешним давлением и удачно заместила утраченные рынки сбыта. Усиление экономической активности во многом стало следствием успешной адаптации бизнеса и населения на фоне расширения внутреннего спроса и позитивной динамики в промышленности. Эксперты подтвердили базовый прогноз для страны по росту ВВП, а также отметили, что темпы экономического роста в 2023 году будут близки к 4 %. Промышленность по-прежнему является одним из основных драйверов роста.