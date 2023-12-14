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ЕАБР: экономика Беларуси успешно адаптировалась к новым условиям

14 декабря 2023 17:05
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Аналитики Евразийского банка развития отметили успешную адаптацию Беларуси к работе в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: экономика Беларуси успешно адаптировалась к новым условиям-1

Экономика страны успешно справилась с внешним давлением и удачно заместила утраченные рынки сбыта. Усиление экономической активности во многом стало следствием успешной адаптации бизнеса и населения на фоне расширения внутреннего спроса и позитивной динамики в промышленности. Эксперты подтвердили базовый прогноз для страны по росту ВВП, а также отметили, что темпы экономического роста в 2023 году будут близки к 4 %. Промышленность по-прежнему является одним из основных драйверов роста.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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