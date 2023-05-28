Что тормозит ЕАЭС и почему это новый центр силы? Всё о нюансах евразийской интеграции

ЕАЭС должен стать одним из центров принятия решений в мире, но пока объединение движется сложно и откровенно медленно. Об этом в Кремле говорил Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что тормозит ЕАЭС и над чем предстоит поработать – в экономических тонкостях разбиралась Полина Королева.

Валка, обрубка сучьев, подтрелевка, раскряжевка и сортировка – в ручном или автоматическом режиме. Все эти операции выполняет одна машина – харвестер. Она относится к классу лесопромышленной техники, производство которой считается наисложнейшим процессом. Только 13 стран мира сегодня выпускают подобную продукцию. Беларусь – одно из таких государств.

Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительного предприятия:

Более уникально то, что точно ни одна компания в мире не имеет такую глубину локализации этих машин. Вся добавленная стоимость практически – она в нашем управлении. У наших восточных конкурентов с низкой ценой подобного класса машин пока нет, и я надеюсь, что не будет.

Еще несколько лет назад «Амкодор» продавал харвестеры на рынках всех европейских стран, в том числе в Украине. Однако после санкций карта поставок пережила корректировки. Больший упор сделали на пространство Евразийского экономического союза. С правовой точки зрения рынок ЕАЭС доступен: исправно работает упрощенное таможенное законодательство, свободное передвижение товаров. Однако вопрос логистики не разрешен. Доставлять продукцию, например, в Казахстан сложнее, чем в Россию. Потому по большей части лесопромышленная линейка работает с чащами Сибири.

Андрей Яроцкий:

Мы готовы поставлять хоть в Антарктиду нашу продукцию. Куда угодно. Главное, чтобы была экономическая целесообразность этих сделок. Ведь поставка техники не ограничивается взаимодействием. Нужно организовать сервис, запасные части, обслуживание, обучение. Поставленная машина и не обслуженная очень сильно ударяет по имиджу компании.

Ориентир на давнего партнера в лице России взяли и текстильные компании Беларуси. Сегодня новый совместный проект реализуют с Чеченской Республикой (в Грозном из наших тканей и выкроек шьют школьные жилетки), в ближайшее время откроют фирменный магазин, чтобы повышать узнаваемость бренда. Казахстан и Киргизия – интересные, емкие рынки для отечественного «Свитанка», однако сегодня такое сотрудничество остается менее прибыльным.

Ольга Степанцова, начальник отдела экспорта компании по производству трикотажных изделий:

Азиатские станы мы пока не рассматриваем. У азиатских стран устоявшиеся деловые отношения с Казахстаном, Арменией, Киргизией. Нужно свои усилия направлять туда, где что-то будет давать результат. Это лишь один из примеров вопросов, которые требуют доработки, чтобы ускорить интеграцию, ведь сегодня она на повестке стран ЕАЭС. Мир движется к многополярности, региональные объединения набирают силу. И чтобы стать центром принятия решений, союзу необходимо разрешить имеющиеся вопросы. Причем как можно быстрее. На что обратил внимание Александр Лукашенко.

В начале 2023 года эксперты отмечали 11 явных барьеров, которые препятствовали интеграции. Сегодня четыре из них ликвидированы: речь в том числе о поставках через территорию ЕАЭС продукции в третьи страны, а также ассортименте белорусских медикаментов в союзнических государствах. Но долгоиграющим остается вопрос создания единого рынка газа, нефти и электроэнергии.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

За что ни возьмитесь, везде в той или иной форме существуют энергетические ресурсы. И это влияет на конкурентоспособность производителя. И если у одного производителя затраты на энергоресурсы будут меньше, а у другого больше, то товар будет дороже. И поэтому на сегодня все интегрирующиеся республики стремятся к тому, чтобы был единый рынок энергетических ресурсов. Разговор о проблемах – первый шаг на пути к их решению. Не обошли стороной и вопрос промышленной кооперации. Читайте здесь. Помимо финансирования, речь идет и о создании трансъевразийских компаний, что предполагает более глубокий уровень кооперации – через объединение усилий и технологий. Это позволит создать продукцию мирового уровня. Тем более, что подспорье для подобного сотрудничества есть: с отдельными странами в рамках ЕАЭС промышленная кооперация развивается не один год. Если в 2019-м в Казахстане собирали порядка пятисот тракторов из Беларуси, сегодня речь идет о трех с половиной тысячах единиц техники.

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Две недели назад на выставке в Астане мы имели возможность презентовать совместный белорусско-казахстанский проект в области пожарной техники, когда белорусская пожарная надстройка «ПОЖСНАБа» борисовского поставлена на шасси казахстанского производства. Дополнительно к той продукции, которая имеется уже на базе шасси МАЗа. Это все примеры конкретных кооперационных вещей, которые позволят нам иметь постоянные объемы взаимной торговли, с одной стороны, а с другой стороны – наращивать. Одним из ключевых секторов экономики государств – членов ЕАЭС остается агропромышленный комплекс. Проблема с продовольствием во всем мире стоит остро. Однако спрос на белорусские продукты был высок и прежде, в том числе в странах ЕАЭС. Евразийский рынок для Гродненского мясокомбината является приоритетным. Продукцию поставляют на любой вкус, в том числе для потребителей-мусульман.

Вероника Романович, начальник отдела внешнеэкономической деятельности мясокомбината Гродно:

На данный момент мы осуществляем отгрузку говядины «халяль» на рынок Казахстана. В месяц более 100 тонн мы отгружаем в данный регион. Объемы продовольственного экспорта постоянно наращивают. По колбасным изделиям ежегодный рост в страны ЕАЭС – 20 и более процентов. Это хорошая прибыль для предприятия, ведь продукт с максимальной добавленной стоимостью. Если перевести в реальные деньги, то речь идет о сумме (ежегодной) больше 25 миллионов белорусских рублей.

Олег Иванов, директор мясокомбината Гродно:

Та работа, которая и по декларированию, и по сертификации проходит внутри Таможенного союза, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что вся наша продукция, которая выпускается на рынки, качественная, сертифицированная, и это открывает двери практически без проблем на любые новые направления. Все эти моменты вкупе позволяют только наращивать удельный вес, который на сегодняшний момент составляет около 70 %, даже под 80 % в этом году, именно на рынки ЕАЭС.

В 2021 году после выхода из пандемии в рамках ЕАЭС зазвучала климатическая повестка. Изначально она не выстраивалась на противопоставлении с другими экологическими нормами (прежде всего западными). Но сегодня воздействие экономик на экологию – это, с одной стороны, стимул для модернизации этих самых экономик, с другой – инструмент манипуляции экономическими условиями. Под благими намерениями Европа создает барьеры, чтобы не допустить на свои рынки продукцию отдельных стран. Потому, как отметил Александр Лукашенко, важно двигаться к структуре экономик, в которой будет преобладать производство и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

В рамках ЕАЭС назрела задача по формированию своей климатической повестки, причем в рамках общемировых трендов. Потому что даже та рабочая группа, которая работает над дорожной картой климатической ЕАЭС, она работает в тех рамках, которые зафиксированы в Рамочной конвенции ООН об изменении климата. То есть это не что-то уникальное. Это попытка локализовать общемировые нормы, стандарты на пространстве ЕАЭС. Если рассматривать результаты 10-летней деятельности ЕАЭС, то союз сложился преимущественно как торговый блок. Но дальше за этим должно идти в том числе создание сложных многосторонних производственных цепочек. В этом вопросе на пространстве Евразийского экономического союза есть пробуксовка. А вот белорусско-российские отношения имеют наработанный опыт. Лукашенко: «Хотел бы предостеречь всех нас от излишнего увлечения стратегическим планированием». Подробности.