«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему производства и оборота лекарств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, решить проблему посредничества. Как выяснилось, заработок третьих лиц порой составляет половину от цены того или иного препарата. Речь об этом шла во время посещения Президентом предприятия «Минскинтеркапс».

Еще пять-шесть лет назад в белорусские аптеки поступал настоящий конвейер заграничных пилюль и микстур. Теперь до 70 % лекарств на провизорских полках и более 80 % в арсенале больниц – белорусские медикаменты. Все благодаря модернизации отрасли. 26 января этот один из самых новых и современных фармацевтических комплексов страны показали Президенту. Но любое предприятие встречают по изгороди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бардак полный! Мы заборы в колхозах ремонтируем, делаем, чтобы смотрелось. Посмотрите на эти предприятия. У вас один год остался. К середине 2019 года вся страна, прежде всего Минск, должна быть в идеальном порядке. Без прикрас глава государства подошел к инспекции лекарственного рынка Беларуси. Оздоровление отечественной фармацевтики и вообще создание отдельной лекарственной отрасли началось в 2012 году. Тогда Президент подписал специальный указ, и в стране появился свой фармацевтический холдинг. Пришло время поставить диагноз выбранному пути. С одной стороны лекарства у нас доступнее, чем у соседей, с другой – надо равняться на другие более развитие в фармацевтическом плане страны.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

По 117 лекарственным препаратам цена уже снижена и она уже в аптеках соответствует цене рынков сопредельных государств. По остальным – работа продолжена. Александр Лукашенко:

Мы оперативным образом проверили все эти цены. И доклад был ужасающий, но вы мне говорите, что у вас все в порядке. Вот, видите ли, там где-то, пишете мне: 4 % была разница между вами там и Россией и прочее. Нашли на кого равняться. Мне президент России каждый день говорит, что у него беда с ценами на лекарства. А вы на Россию равняетесь. Но это мы разберемся в ближайшее время. Это ж не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства Все для дальнейшего развития есть. Лишь за пять лет с момента действия президентского указа в 33 странах мира зарегистрировано почти 140 наименований белорусских лекарств. Например, только здесь, на предприятии «Минскинтеркапс», за рубежом в год регистрируют по 15-16 своих лекарств.

Ирина Подобед, директор УП «Минскинтеркапс»:

54 % на рынке – это белорусские препараты в стоимостном выражении. Если брать натурально в упаковках, то это больше 70 %. Наши продажи, наш экспорт говорит о том, что плохое так бы не росло. Ежегодно белорусский рынок лекарств потребляет медикаменты на 640 миллионов долларов. Впервые наши фармацевты покорил рубеж в полмиллиарда долларов. Треть выручки от экспорта. Задача – выйти 50 на 50, поровну на внутреннем и внешнем рынках. Белорусские лекарства проходят тройной контроль: сырья, во время производства и уже в готовом виде. Но по-прежнему частные провизоры самые привлекательные места порой отдают для зарубежных микстур и пилюль. Причины такой болезненной любви к чужим лекарствам – меркантильность. Чем выше цена лекарства, тем больше маржа для аптеки. Посредников – убрать, порядок в ценообразовании навести.

Александр Лукашенко:

Эта проблема не только у них, я уже десять раз говорил о посредничестве. У нас посредник в цене иногда половину сидит. Если товар стоит 100 рублей, 50 рублей – посреднику. Нам это надо? Это удорожает товар! Почему мы не занимаемся этим вопросом? Я уже был готов принять какое-то решение, запретив всякое посредничество. Что такое посредник? Это жулье, которое чиновников кормит. Вон, у Шуневича спросите или у Вакульчика, они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись. Он и ответит за это потом. Не надо потом Шуневичу за кем-то ходить. Он посмотрел что-то не так, твоя подпись стоит – пошел. Мы огромные деньги теряем. Вот здесь самая коррупция, отсюда берут деньги на взятки и прочее. Чтобы ни иностранные компании, ни частные провизоры не зарабатывали на здоровье белорусов, в стране должна быть здоровая конкуренция – поручение главы государства.

Александр Лукашенко:

Когда я принимал решение больше 50 % иметь отечественного, я имел в виду прежде всего безопасность. Потому что нас могут отравить в нужный момент и все. Этого белорусы наши не понимают: «Ах, импорт, ах, импорт». Поэтому там – да, они должны управлять и не должно быть никаких проблем. За исключением конкуренция с внутренним производителем. Свои силы чиновники здравоохранения бросят не на борьбу с чужими лекарствами, а на дальнейшую модернизацию отрасли. За 2018 год должны завершить пять проектов.

Валерий Малашко:

Задача стоит насыщения собственного рынка. В первую очередь мы ставим задачу инновационными продуктами, дорогостоящими лекарственными препаратами, которые сегодня активно применяются в онкологии, при трансплантации. Эти лекарственные препараты, они приходят на рынок нашей страны. Сейчас на белорусском рынке лекарств 400 игроков. Поэтому нашим фармацевтическим предприятиям необходимо держаться в одной упаковке «Сделано в Беларуси». В холдинге 22 предприятий, 15 – только решаются. Поручение Президента – новый облик для лекарственной отрасли страны. Срок – полгода. Это же безопасность всего государства.

Александр Лукашенко:

Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне. Все надо взять под контроль. Какую вы схему предложите мне в первом полугодии, это я уже посмотрю. Здесь нам шутить нечего.