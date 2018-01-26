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«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси

26 января 2018 19:54
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему производства и оборота лекарств Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, решить проблему посредничества. Как выяснилось, заработок третьих лиц порой составляет половину от цены того или иного препарата. Речь об этом шла во время посещения Президентом предприятия «Минскинтеркапс».  

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-1

Еще пять-шесть лет назад в белорусские аптеки поступал настоящий конвейер заграничных пилюль и микстур. Теперь до 70  %  лекарств на провизорских полках и более 80 % в арсенале больниц – белорусские медикаменты. Все благодаря модернизации отрасли. 26 января этот один из самых новых и современных фармацевтических комплексов страны показали Президенту. Но любое предприятие встречают по изгороди.

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бардак полный! Мы заборы в колхозах ремонтируем, делаем, чтобы смотрелось. Посмотрите на эти предприятия. У вас один год остался. К середине 2019 года вся страна, прежде всего Минск, должна быть в идеальном порядке.

Без прикрас глава государства подошел к инспекции лекарственного  рынка Беларуси. Оздоровление отечественной фармацевтики и вообще создание отдельной лекарственной отрасли началось в 2012 году. Тогда Президент подписал специальный указ, и в стране появился свой фармацевтический холдинг. Пришло время поставить диагноз выбранному пути. С одной стороны лекарства у нас доступнее, чем у соседей, с другой – надо равняться на другие более развитие в фармацевтическом плане страны.               

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-7

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
По 117 лекарственным препаратам цена уже снижена и она уже в аптеках соответствует цене рынков сопредельных государств. По остальным – работа продолжена.

Александр Лукашенко:
Мы оперативным образом проверили все эти цены. И доклад был ужасающий, но вы мне говорите, что у вас все в порядке. Вот, видите ли, там где-то, пишете мне: 4 % была разница между вами там и Россией и прочее. Нашли на кого равняться. Мне президент России каждый день говорит, что у него беда с ценами на лекарства. А вы на Россию равняетесь. Но это мы разберемся в ближайшее время. Это ж не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства

Все для дальнейшего развития есть. Лишь за пять лет с момента действия президентского указа в 33 странах мира зарегистрировано почти 140 наименований белорусских лекарств. Например, только здесь, на предприятии   «Минскинтеркапс», за рубежом в год регистрируют по 15-16 своих лекарств.  

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-10

Ирина Подобед,  директор УП «Минскинтеркапс»:
54 % на рынке – это белорусские препараты в стоимостном выражении. Если брать натурально в упаковках, то это больше 70 %. Наши продажи, наш экспорт говорит о том, что плохое так бы не росло.

Ежегодно белорусский рынок лекарств потребляет медикаменты на 640 миллионов долларов. Впервые наши фармацевты покорил рубеж в полмиллиарда долларов. Треть выручки от экспорта. Задача – выйти 50 на 50, поровну на внутреннем и внешнем рынках.

Белорусские лекарства проходят тройной контроль: сырья, во  время производства и уже в готовом виде. Но по-прежнему частные провизоры самые привлекательные места порой отдают для зарубежных микстур и пилюль. Причины такой болезненной любви к чужим лекарствам – меркантильность. Чем выше цена лекарства, тем больше маржа для аптеки. 

Посредников – убрать, порядок в ценообразовании навести. 

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-13

Александр Лукашенко:
Эта проблема не только у них, я уже десять раз говорил о посредничестве. У нас посредник в цене иногда половину сидит. Если товар стоит 100 рублей, 50 рублей – посреднику. Нам это надо? Это удорожает товар! Почему мы не занимаемся этим вопросом? Я уже был готов принять какое-то решение, запретив всякое посредничество. Что такое посредник? Это жулье, которое чиновников кормит. Вон, у Шуневича спросите или у Вакульчика, они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках.

Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись. Он и ответит за это потом. Не надо потом Шуневичу за кем-то ходить. Он посмотрел что-то не так, твоя подпись стоит – пошел. Мы огромные деньги теряем. Вот здесь самая коррупция, отсюда берут деньги на взятки и прочее.

Чтобы ни иностранные компании, ни частные провизоры не зарабатывали на здоровье белорусов, в стране должна быть здоровая конкуренция – поручение главы государства.

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-16

Александр Лукашенко:
Когда я принимал решение больше 50 % иметь отечественного, я имел в виду прежде всего безопасность. Потому что нас могут отравить в нужный момент и все. Этого белорусы наши не понимают: «Ах, импорт, ах, импорт». Поэтому там – да, они должны управлять и не должно быть никаких проблем. За исключением конкуренция с внутренним производителем.

Свои силы чиновники здравоохранения бросят не на борьбу с чужими лекарствами, а на дальнейшую модернизацию отрасли. За 2018 год должны завершить пять проектов.

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-19

Валерий Малашко:
Задача стоит насыщения собственного рынка. В первую очередь мы ставим задачу инновационными продуктами, дорогостоящими лекарственными препаратами, которые сегодня активно применяются в онкологии, при трансплантации. Эти лекарственные препараты, они приходят на рынок нашей страны.

Сейчас на белорусском  рынке лекарств 400 игроков. Поэтому нашим фармацевтическим предприятиям необходимо держаться в одной упаковке «Сделано в Беларуси». В холдинге 22 предприятий, 15 – только решаются. Поручение Президента – новый облик для лекарственной отрасли страны. Срок – полгода. Это же безопасность всего государства.

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-22

Александр Лукашенко:
Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне. Все надо взять под контроль. Какую вы схему предложите мне в первом полугодии, это я уже посмотрю. Здесь нам шутить нечего.

«Что такое посредник? Это жульё». Президент поручил взять под контроль производство и оборот лекарств в Беларуси-25

Любая белорусская таблетка, как немецкая или американская, на 40 % состоит из импортной субстанции. Единственная страна в мире, которая практически полностью обеспечивает себя сырьем, – это Индия. Почему бы и нам от пилюль не двигаться к созданию своих субстанций? Ведь пять лет назад хватало скептических мнений по поводу выпуска своих таблеток. Сейчас в стране производят 780 наименований лекарственных средств. Рецепт для фармацевтики выписан, полный курс оздоровления отрасль должна пройти уже в 2018 году.         

# Экономика # Белорусские лекарства # Александр Лукашенко # Фотофакт # Ирина Подобед # Валерий Малашко

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