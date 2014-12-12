Замгенерального директора по мясопереработке и качеству Витебской бройлерной птицефабрики: Мы еще раз доказали, что продукция на сегодняшний день безопасна и качественна

Новости Беларуси. 12 декабря стало известно, что запрет на поставки в Россию мясной продукции снят еще с двух наших предприятий. Это агрокомбинат Скидельский и птицефабрика «Рассвет». Из «черного» списка Россельхознадзор уже вывел Витебскую птицефабрику и Гомельский мясокомбинат, который уже с 15 декабря начнет отгрузку своей продукции в Россию.

Витебской бройлерной птицефабрике одной из первых, кому отменили запрет экспортировать продукцию на российский рынок. Еще 26 ноября претензии были к тушке цыпленка-бройлера, а также к сосискам и копченостям, которые проверяли еще в апреле. На предприятии все от яйца до курицы и колбас производят в замкнутом цикле. А пробы на всех стадиях производства делают лаборанты местные и российские. Ни разу нормы по микробиологическим показателям не были превышены.

Наталья Барковская, заместитель генерального директора по мясопереработке и качеству Витебской бройлерной птицефабрики:

Контроль на этапе выпуска готовой продукции производится аккредитованной производственной лабораторией нашего предприятия. На протяжении ряда лет дополнительно испытания проводятся в независимых аккредитованных лабораториях Республики Беларусь и за ее пределами. В частности, Брянской лабораторией. Мы еще раз доказали, что продукция на сегодняшний день безопасна и качественна.

Возобновят поставки 15 декабря. Больше чем за 2 недели, пока действовал запрет, предприятие недопоставило по контрактам в Россию 770 тонн мяса птицы, полуфабрикатов и готовых изделий. Потери выручки — свыше 2 млн долларов.

Официальное подтверждение о снятии запретов Россельхознадзора 12 декабря пришло и на Гомельский мясокомбинат. Почти три недели торгового эмбарго в натуральном эквиваленте недопоставлено на экспорт полтысячи тонн мяса и колбас. Однако значительных финансовых потерь удалось избежать благодаря грамотному маркетингу на внутреннем рынке: предновогодние распродажи и акции удержали производство на уровне, опережающем показатели 2013 года.

Вера Саможенова, заместитель директора ОАО «Гомельский мясокомбинат»:

За последние три недели никаких изменений в качестве продукции не изменилось. Мы как их выпускали по нормативным документам, так и выпускаем.

Те же рецептура, технология, то же сырье, оборудование и те же руки. Но спустя три недели продукция, так внезапно признанная опасной, таким же магическим образом вновь стала съедобной. Волшебство от Россельхознадзора логически необъяснимо. Для сомневающихся количество лабораторных тестов увеличили, а к исследованиям привлекли всевозможные организации.

Владимир Гараев, начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Гомельский мясокомбинат»:

Для исследования нашей продукции были привлечены несколько лабораторий, аккредитованных в национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Также испытания мы проводили в Брянской областной лаборатории. Продукт соответствует качеству и тем нормам, которые требуют.

Тем временем представители российской ветеринарной службы нарушений на Брестском и Березовском мясокомбинатах не выявили. Они в эти дни проверяли два предприятия Брестчины, причем на Березовском мясоконсервном комбинате комиссия не задержалась. Хотя изначально планировалось, что проверять там будут двое суток. Получается, что и дня хватило, чтобы убедиться, что проблемы нет, а хорошее качество продукции как было, так и осталось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Сумар, председатель Брестского исполнительного комитета:

Я думаю, что в течение недели будут наши предприятия открыты, потому что они не увидели никаких нарушений.