Сергей Румас: Полное восстановление поставок белорусской продукции затягивается российскими ведомствами

Новости Беларуси. Полное восстановление поставок белорусской продукции затягивается российскими ведомствами. Об этом заявил председатель Экономического совета СНГ Сергей Румас по итогам переговоров в Москве. Тема санитарного контроля в отдельных странах Содружества была поднята по инициативе белорусской стороны.

Сергей Румас отметил, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов уже отдал распоряжение о снятии ограничений с белорусских предприятий. По ряду из них приняты положительные решения, еще по нескольким проходит процедура согласования. Окончательный же ответ по этому вопросу ожидается 15 декабря. 12 декабря Сергей Румас прокомментировал сообщение федеральной таможенной службы о том, что белорусская сторона якобы возобновила таможенный контроль на границе с Россией.

Сергей Румас, председатель Экономического совета СНГ:

Необходимо решение процедурных вопросов на российской стороне. Окончание этих процедурных вопросов — только понедельник. Я думаю, излишне говорить, что за этим решением стоят интересы предприятий. Я практически большую половину недели провел в Москве и никто мне из коллег не задал вопрос о том, что какие-то посты выставила Республика Беларусь на белорусско-российской границе. Там находятся наши таможенники, которые осуществляют процедуры по просьбе российской стороны, связанные с недопущением санкционных товаров на территорию Российской Федерации.

Тем временем тема запрета поставок белорусской продукции и ограничения транзита 12 декабря широко обсуждалась экспертным сообществом. Свои мнения высказывают, в том числе и российские аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Савченко, генеральный директор делового Экономического союза СНГ:

Ведомства не несут соответствующей ответственности за такие шероховатости, свои недоработки, а пресса, будем говорить прямо, начинает суетиться, доводить это до крайности.