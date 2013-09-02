Что мы не знали о Шри-Ланке и как живется в Беларуси ланкийским студентам?

Новости Беларуси. Калийными удобрениями активно интересуются бизнесмены из южно-азиатского региона. На неделе в ходе официального визита в Беларусь Президента государства Шри-Ланка деловые круги наших стран обменялись контактами.

Для многих островное государство – это прежде всего чай. Но ланкийские бизнесмены предлагает не столько «на чай», а полноценное партнерство. Уже в ближайшее время в Шри-Ланке могут появится совместные предприятия по сборке автотехники белорусских марок. С перспективой их продвижения не только на внутренний рынок, но в Индию и Пакистан. У Шри-Ланки с этими странами зона беспошлинной торговли.

Страна хорошего чая. Все, что мы знали о Шри-Ланке. Еще несколько десятилетий тому цейлонский чай был настоящим дефицитом и доставали его по блату. Замдиректора универсама нам признается честно: даже ей, как работнику торговли не всегда удавалось. В то время, как хлеб стоил 13 копеек, за полкило цейлонского не жалели отдать 5,50.

Людмила Романенко, заместитель директора универсама:

За 5,50 – это была жестяная баночка, красивая баночка, полукилограммовая.

Красивые банки – это то, за чем в первую очередь гонялись покупатели.

Людмила Колонтай:

Банки еще дома стоят до сих пор. Чая нет, а банки остались..

Сейчас Шри-Ланка четвертая в мире по экспорту, а чай в свободной продаже и на любой вкус. И это практически единственный товар, который страна продает Беларуси.

Минск и Коломбо разделяют 7тысяч км. И за время дипотношений расстояние по-своему писало историю экономического сотрудничества между странами. По итогам минувшего года товарооборот составил 46 млн долларов. На неделе метеорологи от экономики и бизнес-кругов заговорили о явном потеплении климата партнерских взглядов. По прогнозам те самые 7 тысяч км будут уже не разделять, а связывать.

Шри-Ланка для нас страна хоть и далекая, но от этого не менее перспективная, говорит политолог Андрей Русакевич.

Андрей Русакевич, политолог:

Очень перспективными являются такие направления белоррусско-ланкийского сотрудничества, как создание совместных производств в области машиностроения. Продвижения туда наших традиционных товаров.

Чтобы обсудить перспективы взаимного сотрудничества, на неделе в Минск с официальным визитом прибыл Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса. За 13 лет дипломатических отношений это первая встреча глав государств. На переговоры с Александром Лукашенко Махинда Раджапакса выбрал не привычный для подобных случаев деловой костюм. С национальным колоритом. В Шри-Ланке его называют саронг. На шее алый шарф. Эта деталь гардероба – символ его семьи.

Ланкийцы нацелены на развитие своей страны. Экономический рост под 7%. Развивают они промышленность, энергетику, строительство. Ищут партнеров. И от белорусов ждут многого. Делают ставку на открытие совместных производств.

Махинда Раджапакса, Президент демократической социалистической Республики Шри-Ланка:

Я хочу отметить, что Ваше руководство позволило обеспечить достаточно высокий уровень развития в Беларуси, и думаю, что страна и дальше будет хорошо развиваться.

О том, что Президенты готовы развивать отношения прописано в совместном заявлении. Кроме того, по итогам переговоров стороны подписали 8 документов о сотрудничестве в различных областях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что в ближайшее время мы реализуем 3-4 крупных проекта. Например, мы думаем о создании на территории Шри-Ланки совместного предприятия по производству наших тракторов, другой сельскохозяйственной техники, а также автомобильной техники. Нам это очень интересно, потому что Шри-Ланка имеет очень выгодные отношения с другими странами региона, и у них существует беспошлинная торговля. Нам это крайне выгодно.

График визита Президента Раджапаксы был составлен так, чтобы он как можно больше узнал о Беларуси. На следующий день ланкийский Президент почтил память погибших солдат Великой Отечественной.

После официальных мероприятий на Площади Победы лидер Шри-Ланки встретился с белорусскими парламентариями. А после посетил Минский автомобильный и тракторный заводы. Потребность авторынка островного государства огромна. Около 5 тысяч грузовых машин в год. Пока договорились на двух сотнях единиц экспортной техники. На МТЗ обсудили возможность сборки тракторов на месте.

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «Минский тракторный завод»:

Прежде всего, их интересуют трактора для малых рисовых полей, так называемых чеков, для малых фермерских хозяйств. Мы имеем определенные предложения для ланкийских фермеров. Я думаю, в ближайшее время мы сможем уточнить технические требования и предложить конкретные модели для наших ланкийских партнеров.

Уже в ближайшее время Минск и Коломбо может связать прямой авиарейс. Вопрос обсужали на туристическом форуме. Это будет на руку туристам, бизнесменам и студентам. В Беларуси учатся почти 300 ланкийцев.

«Долгих вам лет жизни» – так переводится их ланкийское приветствие на русский. Шри и Висита – будущие медики. Белорусское образование предпочли из-за качества и доступности. Встречают нас в национальной одежде. В точно таком же костюме прилетел Президент, говорит Висита.

Мунавеера Висита Мадубашара, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Наш Президент сильный патриот. И, если вы посмотрите любую дипломатическую встречу, он точно одевает тот самый костюм, несмотря не погоду.

Встреча с Ланкийскими студентами проходит с национальным колоритом. Чтобы больше узнали о них, первым делом ведут на кухню.

Каруппиа Кумар Шри Даршини, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Сегодня я буду вас угощать нашим национальным блюдом, но ваши драники я тоже умею готовить. Мы будем готовить молочный рис. Это у нас основное блюдо.

По-нашему все просто: рис с овощами, рыбой или курицей. Здесь они и так попробовали. А вот настоящей экзотикой для студентов стали наши творог, сметана и кефир.

Каруппиа Кумар Шри Даршини:

Творог, сметана – вот таких молочных продуктов у нас нет.

Блюда готовы. И уже за столом дегустация национальной кухни проходит с белорусским ароматом.

Мунавеера Висита Мадубашара:

У вас страна красивая. Спокойная – самое главное. Мы рады, Беларусью мы довольны.

А вот чай жители чайной страны пьют меньше, чем мы. Эта церемония у них, как традиция. По чашке утром и вечером. И бутербродами в Шри-Ланке его тоже не закусывают. Но здесь о вкусах не спорили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мунавеера Висита Мадубашара:

Сейчас мы живем по-белорусски.