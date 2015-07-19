Итоги официального визита Николая Тимофти в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова на неделе говорили о возможных совместных крупных экономических проектах. Потенциальные точки роста искали на переговорах лидеров стран — Александра Лукашенко и Николая Тимофти. А также на прошедшем в Минске бизнес-форуме. Деловые круги Молдовы активно интересуются возможностями ведения бизнеса с белорусскими партнерами. Хотя казалось бы, наши страны кроме расстояния разделяют еще и разные экономические акценты. Ведь Беларусь все-таки в Евразийском экономическом союзе. А Молдова стремится в ЕС. Однако если есть искреннее и обоюдное желание работать вместе, появляются решения как этого достичь в любых условиях. В ходе визита в Беларусь Николай Тимофти отметил, что Молдова готова оказать помощь нашей республике в выводе совместно производимой продукции на рынки Евросоюза. Конечно, Беларусь Молдове — в выходе на рынки ЕАЭС.

Дипотношениям Беларуси и Молдовы — 23 года. Теперь уже независимые, старые друзья по Советскому Союзу набирают обороты сотрудничества. Президенты встречаются практически каждый год в рамках саммитов и официальных визитов. Меньше года назад Александр Лукашенко посетил Кишинев. Тогда впервые прозвучала идея совместного выхода на рынки третьих стран и ЕС. Тактика принесла результат: сейчас в Молдове собирают белорусскую сельхозтехнику и троллейбусы. Проекты хорошо сказались на товарообороте. Время двигаться дальше: Николая Тимофти официальный Минск встретил красной ковровой дорожкой, маршем роты почётного караула. По традиции прозвучали гимны двух стран.

В политике у стран проблем не было и нет. Об этом оба лидера скажут чуть позже.

Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Этим фактом нужно воспользоваться. Перед странами открываются рынки крупнейших интеграций Евразии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В нашей политике вообще у нас нет никаких проблем. И мы вам благодарны, несмотря на то, что, может быть, где-то в качестве поддержки своих союзников, в качестве каких-то обещаний вы и должны были поддерживать там Евросоюз, США и так далее, но никогда этого не было, чтобы это было против Беларуси. Мы это очень ценим. Естественно, мы за этим наблюдаем и мы это очень ценим. Это говорит о солидности в наших отношениях, о высоком уровне доверия.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

То, что вы делаете, что мы делаем не друг против друга, а, наоборот, мы способствуем улучшению наших отношений. И такие отношения я хочу и стараюсь, чтобы мы строили со всеми странами.

Молдова — четвертый по товарообороту партнер Беларуси среди стран СНГ. Этот показатель растет с каждым годом и уже превысил планку в 400 миллионов долларов. В Беларусь поставляются фрукты, овощи, коньяки и вино. В обратном направлении идет техника, лекарства, товары легкой промышленности, молочная продукция. По словам Александра Лукашенко, сейчас важно не политизировать факт подписания Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС, а воспользоваться новыми возможностями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть возможность для планомерного повышения процента локализации с тем, чтобы выйти с совместно произведенной продукцией на рынки соседних европейских стран. Такие проекты выгодны обеим сторонам. Рассчитываем на их поддержку руководством Молдовы. Одновременно есть заинтересованность в организации совместной переработки молдавской плодоовощной продукции в нашей стране. С учетом развитой промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры Беларусь может стать площадкой для переработки, хранения и продвижения молдавских товаров на рынок Евразийского экономического союза. В этом плане мы открыты для предложений молдавской стороны.

На итоговой пресс-конференции президент Беларуси сделал акценты на том, что между странами нет нерешенных вопросов и закрытых тем. Все это — результат последовательного развития открытых и дружественных отношений.

Александр Лукашенко:

В политической сфере у нас нет с нашими друзьями из Молдовы абсолютно никаких проблем. Наши страны конструктивно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, других универсальных и региональных организаций. Стоит также приветствовать активизацию двустороннего межпарламентского диалога.

В ходе встречи мы с удовлетворением отметили высокую интенсивность двусторонних контактов в гуманитарной сфере, науке, образовании, спорте, других областях.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

Мы обменялись мнениями относительно международной ситуации и региональной безопасности. Мы подтвердили приверженность принципам соблюдения суверенитета и территориальной целостности наших государств. Мы выступаем за урегулирование проблем безопасности на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Убежден, что достигнутые договоренности и подписанные документы будут способствовать углублению сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Беларусь.

Традиционно визиты глав зарубежных государств в Минск не обходятся без церемонии поклонения павшим героям Великой Отечественной. В памяти народа Молдовы та война тоже осталась как время горя и потерь. Венки и цветы от президента легли к подножию монумента Победы.

Тема общей памяти звучала и в музее истории Великой Отечественной войны, где тоже в конце дня побывал Николай Тимофти. Военная техника, старые письма и фотографии, уникальные документы и ордена — президент обошел все залы экспозиции и оставил запись в книге почетных гостей.

Уже после экскурсии, делясь впечатлениями с журналистами, Николай Тимофти подчеркнул: историю нужно знать и помнить, во имя будущего. А лидеры государств должны сделать все, чтобы сохранить на земле мир и спокойствие.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

То, что я сегодня нахожусь в Беларуси по приглашению господина Лукашенко, мы об этом и говорили, что мы обязаны сохранить мир, сделать все, чтобы наши народы процветали, жили в дружбе и сотрудничестве на благо самих людей и мира.

Второй день визита молдавский лидер посвятил знакомству с белорусскими промышленными предприятиями. Техника МТЗ знакома: больше 10 лет в Кишиневе работает торговый дом Минского тракторного.

Олег Голопятов, директор торгового дома «МТЗ-Лидер» (Молдова):

Мы занимаем лидирующее положение на рынке. Порядка 65% рынка абсолютно всех тракторов – это «Беларус». Сервис, запчасти – у нас там все налажено

Знакома и техника МАЗа. Такие автобусы планируют собирать в Молдове.

«Штадлер» совсем недавно наладил выпуск новейшего железнодорожного транспорта. Такие электропоезда уже закупают Россия и Азербайджан. Скоро электрички могут отправиться и в Молдову.

Феличе Массаро, директор ЗАО «Штадлер Минск»:

Мы видим, что инфраструктура в Республике Молдова для железнодорожного транспорта развивается. У нас оптимистический взгляд на будущее по поводу возможных поставок, коопераций и сотрудничества.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

Мы всегда подчеркиваем с господином президентом Лукашенко, что у нас очень много общего. В смысле душевного. Мы люди открытые, честные, трудолюбивые, мирные. Это нас объединяет. И стремимся как всегда жить лучше и делать только хорошее для окружающих. У себя в стране и в соседних.

Пакет контрактов между странами будет расширен — в этом нет сомнений. Эксперты уже прогнозируют товарооборот в полмиллиарда долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.