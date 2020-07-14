Чартеры в Тунис отложили на неделю

Новости мира. На пляжах Туниса ещё как минимум неделю не будет белорусских туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало полётов снова отложено, на этот раз до 22 июля. Связано это с тем, что местные власти каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешён въезд в страну без тестов на коронавирус.

Первоначально планировалось начать полёты с 28 июня, с той поры старт еженедельно откладывается. Недавно наш Минздрав для возвращающихся из Туниса отменил 14-дневный карантин. Теперь остался только один шаг на пути к тому, чтобы белорусские туристы смогли свободно путешествовать в эту страну без виз, тестов и самоизоляции.

Таким образом, сегодня белорусы могут отдыхать в Албании, Египте, Турции и Черногории.