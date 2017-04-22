Цены в Беларуси: реакция населения на их рост и способы контроля со стороны государства

В послании одна из серьезных тем – это рост цен. Необоснованность завышения цен вызывает обеспокоенность не только у покупателей, у нас с вами, но и у Президента. Сахар, к примеру, подорожал без причин, – считает Александр Лукашенко, и это может в конечном счете остановить отечественные заводы, если в Беларусь хлынет более дешевый товар из России. Разобраться с ценами поручено министру антимонопольного регулирования и торговли. И для этого есть немало причин, как следует из сюжета наших корреспондентов.

Статистика беспристрастна: прирост инфляции за два месяца составил менее полутора процентов; прогноз на первое полугодие – не больше пяти. На фоне этой положительной картины белорусы нередко сталкиваются и с другими ценами.

Роман Напреев бизнесмен, ресторатор:

Основное сырье (то же мясо, курица, рыба) растет. Для меня это не очень понятно, потому что корова кушает наш комбикорм, нашу траву, выросшую на белорусской земле. Электроэнергия белорусская, вроде, не должна расти. Почему такой огромный рост, непонятно. По большому счету, с нами никто не разговаривает.

И если один из самых «мясных» ресторанов Гомеля, чтобы цены в меню не росли, ищет резервы в собственных издержках и принимает условия игры поставщика, что говорить о простой домохозяйке, стоящей перед дилеммой, как накрыть стол или сколько ложек сахара на вес золота позволить добавить себе в чай.

Гомельчане:

Скорее всего, кто-то наживается на ситуации, потому что с чего дорожать, почему дорожает?

Что спрашивать? Не у кого спрашивать. Подорожало. Хочешь – бери, не хочешь – не бери.

В реалиях свободного рыночного ценообразования вопрос, казалось бы, излишний. Ведь единственный регулятор роста цен – сами покупатели. Все стоит ровно столько, сколько мы готовы за это платить. Но в это в теории. В реальности желание заработать больше ежедневно испытывает тех, кто пишет цены.

Представители компании:

Сейчас можно ли задрать цены до небес? У нас в компании по каждому формату магазина изучается покупательский спрос.

Не нравится, сколько стоит хлеб, молоко или сахар? Считаете, что продавец или производитель использует свое положение на рынке в корыстных целях? Вам на горячую линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Больше двух недель по всей стране активно работают прямые линии антимонопольной службы Беларуси, куда стекаются все жалобы покупателей на высокие цены.

Елена Синельникова, начальник управления методологии, анализа и прогнозирования цен Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Надо быть в курсе не только статистической информации, информации от торговых сетей и производителей, но и знать мнение населения. Обращения по росту цен в торговле, на лекарственные средства, тарифы, на бытовые услуги.

Больше всего вопросов именно к магазинным ценам. Белорусы спрашивают, почему один и тот же товар в разных точках стоит по-разному. Есть случаи, когда ценники не соответствуют ожидаемой цене, а в некоторых торговых точках и вовсе в ценнике одни цифры, а по факту при оплата на кассе совсем другие.

Пока в крупных городах и производитель, и покупатели могут оказаться в заложниках торговых сетей, в небольших населенных пунктах – свои ценовые реалии. Жителей этого курортного поселка в пригороде Гомеля практически бойкотируют местные магазины.

Местные жители:

Я вообще сюда не хожу. Цены, наверное, повыше будут.

Бананы, яблоки. Есть по 14, по 19 бывают, а в городе есть по 9, по 8. Очень дорого. Сметана, молоко.

Как выходим из ситуации? Ездим в город.

Каждый случай, безусловно, требует тщательного анализа. Вся поступившая на горячую линию информация по, как кажется белорусам, необоснованно завышенным ценам оперативно изучается. Первые итоги работы обещают озвучить до конца апреля.

Игорь Фомин, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Если нарушено законодательство, а законодательство может быть нарушено о ценообразовании, антимонопольное. Есть сильные рыночные игроки, так называемые организации, занимающие доминирующее положение. Вот они и определяют ситуацию на рынках, в том числе и ценовую. В рамках закона о противодействии монополистический деятельности будет отслеживаться поведение этих доминантов, то есть как они себя ведут на рынке. Будут отслеживаться согласованные действия.

Белорусам следует внимательнее относиться к своим деньгам и не стесняться лишний раз спросить, за что же мы платим.

Главный принцип, который стоит усвоить сегодня белорусам, – последнее слово всегда за покупателем. Это мы с вами ежедневно своим рублем голосуем за тот или иной товар, торговую сеть или производителя. В истории рыночных отношений немало примеров того, как общественное мнение смогло заставить недобросовестных гигантов изменить свое поведение. Одним словом, делайте правильный выбор, не отдавайте свои деньги тем, кому не доверяете.