Александр Лукашенко: внешнеполитическая деятельность должна способствовать построению сильной экономики

Новости Беларуси. Внешнеполитическая деятельность должна способствовать построению сильной экономики. Об этом заявил Президент, обращаясь 21 апреля с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Как отметил Александр Лукашенко, страна стремится к сотрудничеству со многими государствами. И здесь главное – принципы равноправия и уважения.

Давняя дружба с Россией. Не первый год отношения носят стратегический характер. Причем во многом благодаря личной дружбе лидеров государств. Но в последнее время все активнее ведем диалог с государствами дальней дуги, к примеру, с Китаем. И, кстати, новый экономический импульс отношениям даст очередной визит на высшем уровне. Планируется, что в мае Александр Лукашенко встретится с Си Цзиньпином и примет участие в международном форуме «Один пояс – один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша цель – расширение полномасштабных связей с государствами дальней дуги. Там нам нужны единомышленники, надежные партнеры. Углубление хозяйственной кооперации, оживленная торговля с государствами дальних регионов – важное условие для белорусской экономики, ориентированной на экспорт. Новые возможности открывает вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Переговоры о подписании таких же документов идут с Ираном. На очереди Индия, Египет. К слову, итоги недавнего официального визита в Египет, Судан еще раз наглядно продемонстрировали, что если на этих рынках работать системно и последовательно, то результат не заставит себя ждать. И многие проекты уже реализовываются, чтобы вы знали. Многие. И даже не по поставкам нашего продовольствия и еще чего-то туда. Мы там уже начали создавать совместные предприятия. Но, опять, это же не значит, что Президент должен туда завести правительство и потом сзади подталкивать их все время. Надо оперативно решать эти вопросы. Свободных мест в мире, как я говорил, осталось немного. Наша внешнеполитическая деятельность должна быть направлена на решение важнейших задач – построение сильной конкурентоспособной экономики. Именно она является основным условием независимости страны и главным фактором ее национальной безопасности.