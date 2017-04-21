Новости экономики за 21.04.2017

МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ Мотивация к успеху, новым знаниям и свершениям закладывается в детстве. Поэтому сегодня так важны новые учебники и альтернативные методы обучения .

Новости Беларуси. Человеческий капитал является самой большой ценностью. Об этом говорил глава государства буквально в первых минутах послания. Здоровая и мотивированная нация – самый лучший залог успешного государства и лучшая визитная карточка страны. Любой человек проживает три стадии: детство, активные годы и зрелость. Абсолютно все эти аспекты в разрезе экономики затронул глава государства в обращении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В цифрах это конвертируется так: 40% экспорта сегодня идет в Россию, вторым стратегическим партнером является Евросоюз.

Воплощение проектов с Азией – это в первую очередь индустриальный парк «Великий камень». При этом продукцию Беларуси хорошо знают на всех континентах.

IT-СТРАНА

Сегодня Парк высоких технологий конкурирует с программистами США, Канады и Индии.

По прогнозу к 2020 году доход отрасли может достичь пяти миллиардов долларов (в среднем это 5% от общего ВВП страны).

Кстати, наша «Силиконовая долина» занимает 13 место в мире среди лидеров индустрии.

ЛИБЕРАЛИЦИЯ БИЗНЕСА

На фоне этого разговоры о либерализации бизнеса начинают приобретать конкретные очертания. На национальном правовом портале идет сбор идей для развития частной инициативы.

Принять участие может каждый.

Такие предложения, как снижение проверок, единые формы контроля, освобождение от уплаты налога на прибыль до 2020 года смогут найти подтверждение в указе главы государства. Малый и средний бизнес, по сути, решает проблемы занятости.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

Средняя зарплата по стране 1000 рублей – это экзамен для руководителей и оценка эффективности предприятия.