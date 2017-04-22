Беларусь и Китай – политический локомотив на рельсах экономики: итоги встречи Александра Лукашенко и Чжана Дэцзяна

Ценами, как ледоколом, раздвигал коридор своим товарам Китай. Низкими, конечно, ценами. И сегодня китайская экономика, нарастившая жирок (один из самых больших в мире), реализует глобальные проекты. Такие, как новый «Шелковый путь». Беларусь волей судеб оказалась на этом маршруте и может стать одной из узловых платформ колоссального экономического проекта. Китай, будучи одним из крупнейших инвесторов современности, почуял перспективы Беларуси, и недели не проходит без визитов в Минск влиятельных персон из Поднебесной. Екатерина Жилянина – обо всем подробно.

С китайского космодрома взлетал белорусский спутник, на белорусской земле мы вместе строим «Великий камень». Недавно задумались над совместным производством роботов.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Роботов для тушения пожаров, для ликвидации чрезвычайных происшествий совместно с китайской компанией (она монополист Китая, которая производит этих роботов) и наша белорусская одна из компаний.

Договариваться, искать новые точки роста, да и просто пошагово развивать уже имеющиеся отношения в Минск прибыла очередная делегация из Поднебесной.

Чжан Дэцзян — председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В гости – не с пустыми руками, подарок белорусским коллегам.

Чтобы все так «Джили», – шутят на совместном автопроизводстве. Начинали со сборочного цеха, а теперь под Борисовом появится полноценное предприятие, а у белорусов – народный автомобиль.

Перспективы просматриваются радужными, обретают конкретные очертания. И даже просчитываются в цифрах. На 5 миллионов долларов, например, продукцию в китайскую провинцию Уси намерен поставить «Белгоспищепром». Контракт уже подписан.

Для открытой белорусской экономики очень важен экспорт. За год минувший наши продажи в Поднебесную выросли в 22 раза. Правда, Президент на встрече с китайской делегацией обратил-таки внимание на несбалансированность торговли. Торгуем с ощутимым минусом сальдо. А ведь рынок Поднебесной самый что ни на есть перспективный для диверсификации экспорта.

Обратил внимание Александр Лукашенко и на другие рабочие моменты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу обратить ваше внимание на одну существенную вещь. Посещая «Великий камень», председатель КНР назвал это место жемчужиной «Шелкового пути». Мы не можем вместе с вами создавать там предприятия и экономику прошлого, туда надо привлечь для работы самые передовые мирового уровня компании с экономикой завтрашнего дня. В противном случае предприятия не смогут конкурировать на европейских рынках и рынках постсоветского пространства. Обсуждая эти вопросы в Китайской Народной Республике, я бы вас просил иметь прежде всего в виду то, что в «Великом камне» должны быть исключительно высокотехнологичные предприятия.

Одна из приоритетных целей Китая – создать международный финансовый центр. Срок реализации, уверены эксперты, 2030 год. Беларусь заинтересована в том, чтобы выйти и на этот рынок. Для начала размещать свои облигации. Об этом интересе также говорил Александр Лукашенко на встрече.

В течение четверти века просто невероятными темпами росла финансовая глубина китайской экономики. Так что сотрудничество здесь тоже сулит те самые радужные перспективы.

Банковская система Китая уже признана крупнейшей в мире. По размеру активов. Они достигли 33 трлн долларов. И вот один из топ-банков этой страны, седьмой в списке, готовится прийти в Беларусь. Предварительной договоренности уже достигли. Впрочем, достигли договоренности и по всем обозначенным вопросам.

Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Сотрудничество Беларуси и Китая быстро развивается во всех областях, мы приобрели все черты зрелых межгосударственных отношений. Это прочная политическая основа, интегрированные экономические интересы, активные и динамичные гуманитарные связи, а также тесное сотрудничество на международной арене. Мы заинтересованы продолжать контакты на самых разных уровнях, а, кроме того, Китай всегда будет поддерживать Беларусь в ее стремлении к политической и социальной стабильности и экономическому росту.

Для Беларуси кредитная линия Китаем открыта. Партнеры подтверждают: готовы финансировать, ждут от нас лишь новых проектов. Вместе будем брать новые высоты. Например, у белорусского бренда появится подъемная начинка.

Ду Цзяхао, секретарь Комитета коммунистической партии Китая провинции Хунань:

Сотрудничество между МАЗом и «Zoomlion» – это новый импульс развития. В провинции Хунань оно может быть не в машиностроении, но в сфере услуг, информатики. Думаю, уже в ближайшие пять лет будут видны результаты нашей общей работы.

Уже в мае Минск с Пекином рассчитывают на очередной импульс – Александр Лукашенко планирует отправиться в Китай. Столь прочные, а главное, взаимно искренние отношения политические обязательно поднимут на новый уровень и сотрудничество экономическое. Уверены в этом обе стороны.